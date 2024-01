Odsudzujeme akékoľvek násilie, povedal Kmotrík po zápase s Dinamom

Bratislava 24. januára (TASR) - Futbalový klub ŠK Slovan Bratislava prostredníctvom generálneho riaditeľa Ivana Kmotríka ml. zverejnil na svojom oficiálnom webe stanovisko v súvislosti s prípravným zápasom s Dinamom Moskva, ktorý úradujúci slovenský šampión odohral v utorok na sústredení v Katare. Odsudzuje v ňom akýkoľvek vojnový konflikt a pripomína, že je dlhodobo aktívny v humanitárnej pomoci i ľuďom zasiahnutým týmto konfliktom. Podľa Kmotríka ml. športovci nemôžu za to, odkiaľ pochádzajú. Odohratím zápasu s ruským klubom neporušil Slovan žiadne pravidlá ani reglementy a za svojím rozhodnutím si vedenie klubu stojí.







Stanovisko ŠK Slovan /zdroj: www.skslovan.com/:



"Odsudzujeme akékoľvek násilie, akýkoľvek vojnový konflikt kdekoľvek na svete či napadnutie jedného štátu druhým, vrátane Ukrajiny Ruskom. Všetci v Slovane Bratislava si želáme mier. Ohradzujeme sa voči tvrdeniam a komentárom, že by sme odohratím tohto prípravného zápasu v Katare chceli akokoľvek legitimizovať vojenský konflikt. Sme proti akejkoľvek vojne a mrzí nás negatívna odozva, ktorá sa vzniesla počas uplynulých dvoch dní.



Ako klub sme viackrát pomohli tým, ktorí to práve potrebovali, či už v rámci programu Belasé srdce, alebo ďalších aktivít. Spoločne so skupinou Grafobal Group sme pomohli aj Ukrajine a ľuďom, ktorí museli kvôli vojne opustiť svoje domovy. Bezmála rok sme poskytovali ubytovanie pre utečencov v kapacite 200 postelí. Toto ubytovanie malo pôvodne slúžiť krátkodobo pre nárazové príchody, ale izby boli obsadené stále, väčšinou rodinami, mnohé u nás zostali dlhodobo. Skupina Grafobal v čase po vypuknutí vojny zamestnala 70 Ukrajincov, poskytla im ubytovanie, a naďalej zamestnáva viac než polovicu z uvedeného počtu. Spoločnosť GGT venovala Ukrajine humanitárnu pomoc vo výške viac než 100.000 eur. Pre utečencov pred vojnou sme zabezpečovali pitný režim na hraniciach v podobe minerálok Lucka a 5000 balíčkov s potravinami a hygienickými potrebami pre matky s deťmi. Na rozdiel od kritikov a tých, ktorí nás súdia, aj reálne pomáhame.



V rámci nášho programu Belasé srdce aktívne pomáhame a naďalej pomáhať budeme v šiestich rôznych oblastiach (deti a šport, zdravotníctvo, sociálna pomoc, prevencia závislostí, zdravotne postihnutí a životné prostredie), a len za uplynulý rok toto združenie pomohlo sumou prevyšujúcou 30 000 eur. Pomáhame počas akejkoľvek krízy, nielen tej, ktorá je práve v mediálnej pozornosti. Ešte počas pandémie sme poskytli naše priestory na štadióne pre vakcinačné centrum, mestským častiam sme venovali respirátory pre ohrozené skupiny. Koncom minulého roka sme zorganizovali darovanie krvi, do ktorého sa zapojil celý klub i fanúšikovia. Snažíme sa viesť deti a mládež k vzťahu k športu a futbalu, keď deti pravidelne pozývame na naše zápasy, vrátane tých európskych.



Sme zástancami toho, že šport by mal spájať a nie rozdeľovať. Vojna prebieha na viacerých miestach na svete a športovci nemôžu za to, odkiaľ pochádzajú. Nemali by byť diskriminovaní za to, kde sa narodili. Nebudeme ich odsudzovať či diskriminovať na základe národnosti alebo pôvodu, a tento postoj nebudeme ani do budúcna meniť. Pre príklady nemusíme chodiť až tak ďaleko. Aj na Slovensku pôsobia ruskí hokejisti. Rovnako hokejisti z Ruska hrajú bez obmedzení v NHL, tenisti a tenistky nastupujú na turnajoch, čo je správne, žiaden športovec by nemal byť diskriminovaný, pokiaľ neporušuje pravidlá.



Odmietame teda tento mediálny lynč. Našou povinnosťou je vytvoriť trénerovi na prácu s mužstvom čo najlepšie podmienky na prípravu, ktoré sme v Katare naozaj našli. Kvalitnejšie podmienky sme ešte nemali. Od agentúry sme obdržali zoznam klubov, ktoré sa v Katare v danom čase nachádzajú na hernom sústredení. Spomedzi nich si realizačný tím na čele s hlavným trénerom vybral súperov na základe svojich preferencií podľa náročnosti a kvality, aby bol tím čo najlepšie pripravený na jarnú časť a mohol naplniť klubom stanovené ciele. Preto bolo naším zámerom odohrať v Katare zápasy s čo najlepšími súpermi, to je celé. Neporušili sme tým žiadne pravidlá ani reglementy, odohrali sme legitímny prípravný duel, a za naším rozhodnutím si stojíme. Je nám veľmi ľúto, čo všetko sa okolo tohto zápasu strhlo, zvlášť v zmysle vyššie uvedených skutkov, ktorými sme konkrétne pomohli nielen v prípade pomoci Ukrajine. Rešpektujeme rozhodnutie Slavie Praha, s ktorou sme mali pôvodne dohodnutú generálku. Nestotožňujeme sa však s dôvodmi, ktoré zástupcovia Slavie uviedli."