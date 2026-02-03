< sekcia Šport
Odveká rýchlokorčuliarska súčasť hier má viacero favoritov
Už po 25-krát bude rýchlokorčuľovanie súčasť olympijského programu a patrí k hŕstke športov, ktoré sú súčasť ZOH už od Chamonix v roku 1924.
Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Už po 25-krát bude rýchlokorčuľovanie súčasť olympijského programu a patrí k hŕstke športov, ktoré sú súčasť ZOH už od Chamonix v roku 1924. Doterajšie rýchlokorčuliarske zápolenia pod piatimi kruhmi priniesli viacero pamätných výkonov, na ktorých sa podieľali osobnosti od Ericha Heidena, cez Ireen Wüstovú, Svena Kramera či Nilsa Van Der Poela až po Jordana Stolza.
Domácim stánkom rýchlokorčuliarov na nadchádzajúcej olympiáde bude nová Speed Skating Stadium v Miláne, ktorý bude hostiť preteky na tradičných tratiach od 7. do 21. februára. Vybudovali ho špeciálne pre potreby ZOH a poskytuje štandardné ovály s dlhou dráhou pre rýchlokorčuľovanie. Popri najrýchlejšej trati na 500 m sa diváci môžu tešiť aj na vytrvalostne náročnejšiu 10-tisícovku v podaní mužov či preteky s hromadným štartom i stíhačku. Zatiaľ čo rýchlokorčuľovanie mužov bude súčasť ZOH už 25-krát, ženské preteky sa uskutočnia na 18. olympiáde. Dlhá história oboch kategórií na ZOH priniesla viacero historických výkonov. O jeden z mimoriadnych sa postaral Američan Eric Heiden, ktorý na ZOH 1980 v Lake Placid triumfoval vo všetkých piatich disciplínach. K najväčším favoritom ZOH 2026 patrí 21-ročný Američan Jordan Stolz, ktorý v nedávnych rokoch viackrát triumfoval na vrcholných pretekoch vrátane Svetového pohára.
O najvyššiu priečku chcú bojovať aj viacerí Holanďania, ale aj reprezentanti Nórska a Japonska. V ženskej časti rýchlokorčuliarskych súťaží sa očakáva útok na zlato v podaní Holanďanky Femke Kokovej. K favoritkám patrí aj Američanka Erin Jacksonová, no na najvyššie priečky môžu zaútočiť aj reprezentantky z rýchlokorčuliarsky silných krajín ako Holandsko, Kanada a Japonsko.
Rýchlokorčuľovanie patrí medzi šesť športov, ktoré sú od začiatku súčasť ZOH a nikdy nevypadli z programu hier. Koná sa na oválnych dráhach s dĺžkou 400 metrov a s polomerom zatáčky 25 metrov. V roku 1924 mohli štartovať iba muži, od roku 1960 (Squaw Valley) povolili účasť aj ženám. Slovensko nebude mať v rýchlokorčuliarskych súťažiach svojich reprezentantov. Preteky v rýchlokorčuľovaní budú prebiehať od 7. do 21. februára 2026 s celkovým počtom 14 disciplín - 7 mužských, 7 ženských.
Program rýchlokorčuľovania na ZOH 2026
7. februára - sobota:
16.00-18.35 ženy - 3000 m - finále
8. februára - nedeľa:
16.30-18.25 muži - 5000 m - finále
9. februára - pondelok
17.30-19.05 ženy - 1000 m - finále
11. februára - streda
18.30-20.00 muži - 1000 m - finále
12. februára - štvrtok
16.30-18.00 ženy - 5000 m - finále
13. februára - piatok
10.00-12.15 muži - 10.000 m - finále
14. februára - sobota
10.00-12.00 muži - 500 m - finále
10.00-12.00 ženy - tímová stíhačka - kvalifikácia
15. februára - nedeľa
10.00-12.00 muži - tímová stíhačka - štvrťfinále
10.00-12.00 ženy - 500 m - finále
17. februára - utorok
8.30-11.30 muži+ženy - tímová stíhačka - finále
19. februára - štvrtok
10.30-12.15 muži - 1500 m - finále
21. februára - sobota
9.00-12.00 muži+ženy - hromadný štart - finále
