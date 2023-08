Odvolací súd znížil trest bývalému prezidentovi Juventusu Agnellimu

Turín 28. augusta (TASR) - Odvolací tribunál Talianskej futbalovej federácie (FIGC) znížil bývalému prezidentovi Juventusu Turín Andreovi Agnellimu zákaz činnosti z pôvodných 16 na 10 mesiacov. Zredukoval mu aj pokutu zo 60.000 na 40.000 eur.



Niekdajší mecenáš klubu dostal of FIGC 16-mesačný zákaz činnosti za účasť na finančných machináciách. Počas prvej vlny pandémie COVID-19 v roku 2020 Juventus oznámil, že jeho hráči a zamestnanci súhlasili s tým, že sa vzdajú štyroch mesačných platov, aby pomohli klubu. Podľa dôkazov, medzi ktoré patria aj správy v aplikácii WhatsApp, však vedeli, že to bude vždy len jeden mesiac platu. Zvyšok im klub vrátil prostredníctvom iných spôsobov, ako sú prémie a sponzorské zmluvy, ktorými sa v skutočnosti snažil zamaskovať platby.



Spolu s nadväzným škandálom okolo prestupových poplatkov, ktoré klub umelo nadsadil s cieľom zvýšiť kapitálové zisky, to viedlo k 10-bodovému trestu pre Juventus v Serii A a vylúčeniu zo súťaží UEFA na sezónu 2023/2024. Informoval o tom portál football-italia.net.