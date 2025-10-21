< sekcia Šport
Odvolací tribunál údajne zrušil zákaz Rusov na svojich podujatiach
Kvalifikácia bobistov na ZOH 2026 sa spúšťa 16. novembra začiatkom severoamerického pohára.
Autor TASR
Moskva 21. októbra (TASR) - Ruský minister športu Michail Degtjarev oznámil, že odvolací tribunál Medzinárodnej federácie bobov a skeletonu (IBSF) zrušil rozhodnutie kongresu riadiaceho orgánu, ktoré ruským športovcom zakázalo súťažiť na medzinárodných podujatiach. Informoval o tom portál insidethegames.biz.
Degtjarev to napísal cez víkend na svojom účte na sociálnej sieti. Funkcionár je presvedčený, že rozhodnutie vytvorí precedens pre ostatné federácie, aby prehodnotili sankcie, ktoré stále postihujú ruských športovcov. „IBSF bude teraz musieť povoliť ruským bobistom a skeletonistom účasť na všetkých medzinárodných podujatiach vrátane kvalifikačných turnajov na zimné olympijské hry 2026.“
IBSF v pondelok vydala vyhlásenie, v ktorom objasnila, že: „Rozhodnutie bude vykonateľné len v rozsahu, v akom zakazuje súťažiť športovcom, ktorí nespĺňajú pravidlá MOV pre individuálnych neutrálnych športovcov pre ZOH 2026. Odvolací tribunál IBSF však zamietol žiadosť Ruskej bobovej federácie o okamžité prihlásenie jej športovcov do akýchkoľvek súťaží IBSF.“ Kvalifikácia bobistov na ZOH 2026 sa spúšťa 16. novembra začiatkom severoamerického pohára.
Na kongrese, ktorý sa konal v septembri minulého roka v Miláne, IBSF oficiálne zakázala ruským pretekárom návrat na medzinárodné podujatia pod ich záštitou v sezóne 2025/2026 a teda aj účasť na kvalifikačnom procese na nadchádzajúce zimné olympijské hry. Degtjarev vtedy oznámil, že právnici ruskej federácie pripravujú žalobu na Športový arbitrážny súd (CAS) v súvislosti s rozhodnutím Kongresu.
Degtjarev to napísal cez víkend na svojom účte na sociálnej sieti. Funkcionár je presvedčený, že rozhodnutie vytvorí precedens pre ostatné federácie, aby prehodnotili sankcie, ktoré stále postihujú ruských športovcov. „IBSF bude teraz musieť povoliť ruským bobistom a skeletonistom účasť na všetkých medzinárodných podujatiach vrátane kvalifikačných turnajov na zimné olympijské hry 2026.“
IBSF v pondelok vydala vyhlásenie, v ktorom objasnila, že: „Rozhodnutie bude vykonateľné len v rozsahu, v akom zakazuje súťažiť športovcom, ktorí nespĺňajú pravidlá MOV pre individuálnych neutrálnych športovcov pre ZOH 2026. Odvolací tribunál IBSF však zamietol žiadosť Ruskej bobovej federácie o okamžité prihlásenie jej športovcov do akýchkoľvek súťaží IBSF.“ Kvalifikácia bobistov na ZOH 2026 sa spúšťa 16. novembra začiatkom severoamerického pohára.
Na kongrese, ktorý sa konal v septembri minulého roka v Miláne, IBSF oficiálne zakázala ruským pretekárom návrat na medzinárodné podujatia pod ich záštitou v sezóne 2025/2026 a teda aj účasť na kvalifikačnom procese na nadchádzajúce zimné olympijské hry. Degtjarev vtedy oznámil, že právnici ruskej federácie pripravujú žalobu na Športový arbitrážny súd (CAS) v súvislosti s rozhodnutím Kongresu.