Odvolaný prezident biatlonového zväzu čaká na predloženie výpovede

Banská Bystrica 12. novembra (TASR) – Odvolaný prezident Slovenského zväzu biatlonu (SZB) Tomáš Fusko čaká na oficiálnu výpoveď zo zamestnania. Žiada preto delegátov mimoriadneho valného zhromaždenia, ktorí v sobotu rozhodli o jeho odvolaní z funkcie, aby prišli do sídla zväzu v Banskej Bystrici a predložili mu ju.



Keďže prišiel o mandát prezidenta, nemôže ako štatutár podpisovať dokumenty a využívať ani pečiatku. "Mandát mi valné zhromaždenie síce odobralo, no nikde nie je napísané, čo to vlastne znamená. Neviem, či môžem v najnutnejších činnostiach konať, aby som odvrátil určité riziká a čo si mám predstaviť pod pojmom minimálne úkony. Ja konať budem, len neviem, čo môžem, čo musím a čo nesmiem. Podľa toho, čo som čítal v stanovách, tak konať nemôžem. Zatiaľ chodím do roboty a pozerám Eurosport, lebo to mi nezakazujú stanovy. Mám pri sebe aj pečiatku, len neviem, či ju môžem vôbec použiť a či môžem niečo podpísať, niečo uhradiť," uviedol Fusko na utorňajšej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici.







Mimoriadne valné zhromaždenie SZB bolo v sobotu v Národnom biatlonovom centre v Osrblí, delegáti tam zasadali takmer šesť hodín. Za viceprezidenta pre štátnu športovú reprezentáciu schválili Petra Kazára, za viceprezidenta pre ekonomiku a marketing Maroša Badáňa. V závere rokovania delegáti odvolali z funkcie prezidenta SZB Tomáša Fuska. Ako dôvod uviedli nespokojnosť s jeho riadením zväzu. "Je to pre mňa prekvapenie, lebo skutočný, konkrétny dôvod môjho odvolania sme sa na valnom zhromaždení spolu s mojimi podporovateľmi nedozvedeli. Kritici uviedli iba všeobecnú nespokojnosť s prácou prezídia zväzu a informovanosťou. Išlo o subjektívne postoje oponentov, ktorí ma odvolali. Ťažko povedať, či všetky námietky mali objektívny charakter. Nič, čo vyplýva zo stanov a štatútu prezidenta mi nebolo vytknuté, takže neviem, prečo som bol odvolaný," tvrdí Fusko.



Na odobratie mandátu prezidentovi SZB zareagoval odstúpením z funkcie viceprezidenta pre technické záležitosti Ondrej Kosztolányi. O novom prezidentovi by sa malo rozhodnúť ešte tento rok, ale termín ďalšieho valného zhromaždenia nie je stanovený. Fusko v utorok pripomenul, že Slovenský zväz biatlonu dostal od roku 2015 z červených čísiel, implementoval spolu so svojím tímom zákon o športe a dostal zväz z dlžôb. Ten si v súčasnosti už plní záväzky načas, pravidelne financuje všetky kluby bez časového sklzu a navyše biatlonový areál v Osrblí získal A licenciu pre organizovanie najvýznamnejších svetových podujatí. Pripomenul aj vlaňajší návrat Anastasie Kuzminovej do slovenskej reprezentácie, v drese ktorej získala zlato na majstrovstvách sveta. "Ja som hrdý za svoju prácu, odchádzam s dobrým pocitom. Mrzí ma, že som nedokončil všetko to, čo som mal ešte v pláne. Násilne mi delegáti mimoriadneho valného zhromaždenia pretrhli niť mojich plánov ako aj víziu do roku 2022. Spravili sme však dobrý základ pre budúce generácie. Odchádzam teda so cťou, i keď ma na valnom zhromaždení za moje štvorročné obdobie nikto nepochválil," dodal Tomáš Fusko.



Nečakané odvolanie biatlonového prezidenta by nemalo mať negatívny dopad na účinkovanie slovenskej reprezentácie na medzinárodných podujatiach vrátane blížiaceho sa Svetového pohára 2019/2020. "Medzinárodná biatlonová únia v zásade nezasahuje do vnútorných záležitostí jednotlivých svojich členov, takže v tejto chvíli nemôžem povedať, že by odvolanie prezidenta Fuska malo nejaký dopad na postavenie Slovenského zväzu biatlonu v rámci medzinárodného biatlonu," uviedol člen exekutívy Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU) Ivor Lehoťan. Ako zástupca Slovenska v IBU prezentoval aj svoj osobný postoj k situácii, ktorá v SZB po víkende nastala: "Už som zažil toľko palácových prevratov v slovenskom biatlone, že som z toho na 'prášky'. Stále sa opakuje to isté, že jedna skupina najprv pozve nového kandidáta na pozíciu prezidenta, potom ho o niekoľko rokov odvolá. Takéto spôsoby by sa v slovenskom biatlonovom hnutí nemali diať. Chýba mi tu kontinuita práce. Negujú sa pozitíva, ktoré sa v každej ére u každého prezidenta udiali."