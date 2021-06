Ofenzívne druhopolčasové divadlo, Holanďania zdolali Ukrajincov

C-skupina - 1. kolo:



Amsterdam



Holandsko - Ukrajina 3:2 (0:0)



Góly: 52. Wijnaldum, 59. Weghorst, 85. Dumfries - 75. Jarmolenko, 79. Jaremčuk. Rozhodovali: Brych - Borsch, Lupp (všetci Nem.), ŽK: 90.+3. Sydorčuk (Ukrajina)



Holandsko: Stekelenburg - Timber (88. Weltman), De Vrij, Blind (64. Aké) - Dumfries, De Roon, Wijnaldum, De Jong, Van Aanholt (64. Wijndal) - Weghorst (88. De Jong), Depay (90.+1. Malen)

Ukrajina: Buščan - Karavajev, Zabarnyj, Matvijenko, Mykolenko - Zinčenko - Jarmolenko, Sydorčuk, Malinovskyj, Zubkov (13. Marlos, 64. Šaparenko) - Jaremčuk



1. RAKÚSKO 1 1 0 0 3:1 + 2 3

2. HOLANDSKO 1 1 0 0 3:2 + 1 3

3. UKRAJINA 1 0 0 1 2:3 - 1 0

4. SEVERNÉ MACEDÓNSKO 1 0 0 1 1:3 - 2 0



Amsterdam 13. júna (TASR) - Futbalisti Holandska vo svojom úvodnom vystúpení na majstrovstvách Európy zdolali Ukrajinu 3:2 v nedeľnom zápase C-skupiny. Všetky góly padli po prestávke, rozhodujúci zásah zaznamenal v 85. minúte defenzívny stredopoliar Denzel Dumfries. Za Holanďanov rozvlnili sieť ešte Georginio Wijnaldum a Wout Weghorst, za Ukrajinu skórovali Andrij Jarmolenko a Roman Jaremčuk.Druhý zápas odohrajú Holanďania opäť na vlastnej pôde v Amstredame vo štvrtok. O 21.00 nastúpia proti Rakúšanom. Ukrajincov čaká vo štvrtok o 15.00 Severné Macedónsko v Bukurešti.Holanďania od úvodu potvrdzovali, že sa plánujú na šampionáte prezentovať intenzívnou ofenzívnou hrou, brankár Bučšan si pripísal prvý zákrok už v 3. minúte proti Depayovi. Ešte väčšiu šancu mali "oranjes" v 6. minúte, keď sa po sérii prihrávok dostala lopta k Dumfriesovi a brankár Dynama Kyjev musel opäť potvrdiť, že je dôstojným nástupcom dlhoročnej opory Ukrajincov medzi tromi žrďami Andrija Pjatova. Na Buščana sa valil jeden útok za druhým, v 8. minúte preletela strela Wijnalduma iba tesne nad brvnom. Ukrajinci si prvú príležitosť vypracovali v 28. minúte, keď Jaremčuk elegantne prihral Jarmolenkovi pätičkou do šestnástky, no ten namiesto zakončenia radšej nafilmoval pád a neúspešne očakával odpískanie pokutového kopu. O dve minúty si prvý zákrok pripísal aj Stekelenburg, Jarmolenková strela však nemala razanciu. Ukrajinci väčšinu prvého polčasu strávili v hlbokej defenzíve, no aj statickú obranu takmer dokázal prekonať strelou spoza šestnástky Wijnaldum, Buščan sa v 38. minúte pri ďalšom zákroku zapotil.Ukrajincom sa podarilo "prežiť" prvý polčas bez streleného gólu, no inkasovali rýchlo po zmene strán, v 52. minúte. Holanďania sa opäť vo veľkom počte vybrali do útoku, Buščan sa natiahol po lopte a zneškodnil prízemný center na Depaya, no z druhej vlny pribehol Wijnaldum a "zavesil". Zverenci Franka de Boera nestratili apetít útočiť ani po strelenom góle a už o tri minúty zamieril medzi žrde Weghorst. Útočník Wolfsburgu sa dočkal v 59. minúte. Ukrajinskí obrancovia pod tlakom v preplnenej šestnástke nedokázali odkopnúť loptu a Weghorst ich problém "vyriešil" prudkou strelou do siete. Zdalo sa, že Holanďania zápas pohodlne dohrajú, no v 75. minúte si prevzal loptu za šestnástkou Jarmolenko a peknou strelou zamieril presne do rohu Stekelenburgovej brány. O štyri minúty prišiel ďalší šok, keď po priamom kope vyrovnal hlavičkou Jaremčuk. Lepší tím v zápase si však napokon zapísal tri body do tabuľky. Hráči v oranžovom sa vybrali v 85. minúte opäť vo veľkom počte dopredu, Aké odcentroval a Zinčenko prehral hlavičkový súboj s Dumfriesom, ktorý rozhodol.