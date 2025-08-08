< sekcia Šport
Ofenzívny stredopoliar Nwaneri predĺžil zmluvu s Arsenalom o päť rokov
Nwaneri sa stal v septembri 2022 najmladším hráčom v histórii Premier League, keď nastúpil z lavičky pri víťazstve Arsenalu 3:0 nad Brentfordom vo veku 15 rokov a 181 dní.
Autor TASR
Londýn 8. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Arsenal Londýn uzavrel nový päťročný kontrakt s Ethanom Nwanerim s platnosťou do roku 2030. Osemnásťročný ofenzívny stredopoliar prešiel mládežníckymi tímami „kanonierov“. Počas uplynulej sezóny 2024/2025 odohral za Arsenal celkovo 37 zápasov, v ktorých strelil 9 gólov.
Neskôr pomohol anglickej reprezentácii do 21 rokov obhájiť titul majstra Európy. „Znamená to pre mňa všetko. Som veľmi šťastný, že sa mi to podarilo. Tu sa cítim ako doma a tu sa budem rozvíjať. Som nadšený,“ povedal Nwaneri po podpise novej zmluvy pre webovú stránku Arsenalu. Nwaneri sa stal v septembri 2022 najmladším hráčom v histórii Premier League, keď nastúpil z lavičky pri víťazstve Arsenalu 3:0 nad Brentfordom vo veku 15 rokov a 181 dní.
Absolvent akadémie Arsenalu nastúpil v základnej zostave v sezóne 2024/2025 v 11 zo svojich 26 zápasov v najvyššej anglickej súťaži. Arsenal začne novú sezónu Premier League v nedeľu 17. augusta na ihrisku Manchestru United.
