Ofenzívny stredopoliar Nwaneri predĺžil zmluvu s Arsenalom o päť rokov

Na snímke dole Alexandr Sojka (Česko) a hore Ethan Nwaneri (Anglicko) počas zápasu základnej B-skupiny Česko - Anglicko na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov v Dunajskej Strede vo štvrtok 12. júna 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Nwaneri sa stal v septembri 2022 najmladším hráčom v histórii Premier League, keď nastúpil z lavičky pri víťazstve Arsenalu 3:0 nad Brentfordom vo veku 15 rokov a 181 dní.

Londýn 8. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Arsenal Londýn uzavrel nový päťročný kontrakt s Ethanom Nwanerim s platnosťou do roku 2030. Osemnásťročný ofenzívny stredopoliar prešiel mládežníckymi tímami „kanonierov“. Počas uplynulej sezóny 2024/2025 odohral za Arsenal celkovo 37 zápasov, v ktorých strelil 9 gólov.

Neskôr pomohol anglickej reprezentácii do 21 rokov obhájiť titul majstra Európy. „Znamená to pre mňa všetko. Som veľmi šťastný, že sa mi to podarilo. Tu sa cítim ako doma a tu sa budem rozvíjať. Som nadšený,“ povedal Nwaneri po podpise novej zmluvy pre webovú stránku Arsenalu. Nwaneri sa stal v septembri 2022 najmladším hráčom v histórii Premier League, keď nastúpil z lavičky pri víťazstve Arsenalu 3:0 nad Brentfordom vo veku 15 rokov a 181 dní.

Absolvent akadémie Arsenalu nastúpil v základnej zostave v sezóne 2024/2025 v 11 zo svojich 26 zápasov v najvyššej anglickej súťaži. Arsenal začne novú sezónu Premier League v nedeľu 17. augusta na ihrisku Manchestru United.
