Ofenzívu Spartaka Trnava vystužil Rakúšan Djuričin

Trnava 6. júla (TASR) - Do Spartaka Trnava prichádza na ročné hosťovanie rakúsky útočník Marco Djuričin. Skúsený hrotový futbalista je kmeňový hráč HNK Rijeka.



"Rodák z Viedne začínal s futbalom práve v rakúskom hlavnom meste. Ako tínedžer prestúpil do Herthy Berlín. Odtiaľ sa pred desiatimi rokmi presunul do Sturmu Graz a po jeden a pol roku do RB Salzburg. Hosťoval v Brentforde, Ferencvárosi Budapešť aj v Grasshopperse Zürich, kam napokon aj prestúpil. Jeden a pol sezóny odohral v Karlsruher SC a Austrii Viedeň. Pred rokom odtiaľ prestúpil do chorvátskej Rijeky. So Salzburgom získal dvakrát rakúske double, v Budapešti sa tešil zo zisku Maďarského pohára a bol v kádri Herthy, ktorá pred 12 rokmi vyhrala 2. bundesligu a postúpila medzi elitu," informoval web Spartaka.



Najviac zápasov odohral v rakúskej bundeslige, kde sa mu aj darilo strelecky, keď v 97 zápasoch strelil 33 gólov. Djuričin má skúsenosti aj so zápasmi v predkolách Ligy majstrov či Európskej ligy a dva zápasy odohral aj za rakúsku reprezentáciu. "Bol som tu už pred štyrmi týždňami, stretol som sa s prezidentom Machom, prezrel som si štadión, klubové zázemie, mesto a všetko sa mi páčilo. Potom už iba ostalo doladiť podmienky zmluvy a teraz som veľmi šťastný, že sa môžem pridať k tímu, pomôcť mu, možno aj k tomu, aby sme získali nejakú ďalšiu trofej,“ povedal Djuričin po podpise zmluvy a pokračoval: "Vždy, keď som menil klub, tak som dal na svoje pocity. Môžem povedať, že pán prezident na mňa urobil dobrý dojem. Robil všetko pre to, aby som tu cítil spokojný a aby som prišiel do Trnavy. To isté platí o trénerovi. Navyše, Trnava je blízko Viedne, kde bývam, takže verím, že tu budem čoskoro ako doma."



Príchodu nového skúseného hrotového útočníka sa potešil aj tréner Michal Gašparík, ktorý ho mal dlhšie v hľadáčiku. "Keď sme avizovali omladenie kádra, čo sa aj deje, tak pri hrotovom útočníkovi sme na vek nepozerali. Potrebujeme do mužstva strelca, ktorý nám nahradí odchádzajúceho Taiwa. Všetci vieme, aké je dôležité, aby sme mali koncového hráča, ktorý je schopný dávať góly. Naskytla sa nám možnosť pôsobenia Marca v našom tíme, ktorú sme využili. Verím, že sa gólovo u nás dokáže presadiť. Má dobrý a zaujímavý futbalový životopis, dokázal sa presadiť v kvalitnejších ligách, ako je napríklad rakúska, švajčiarska či maďarská súťaž. Dúfam, že si aj v slovenskej lige obuje strelecké kopačky a bude nám pomáhať v podobe gólov a asistencií, a to je to prvoradé a najdôležitejšie, čo si od neho sľubujeme."