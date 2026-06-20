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Oficiálna lopta šampionátu Trionda sa dostala do vesmíru
Posádka vykonala experiment s rovnováhou a pohybom v nulovej gravitácii, aby zistila, ako sa vnútorná hmotnosť lopty stabilizuje v neprítomnosti vzduchu a gravitácie.
Autor TASR
New York 20. júna (TASR) - Oficiálna lopta MS vo futbale sa dostala do vesmíru. Astronauti z NASA ju vzali na medzinárodnú vesmírnu stanica ISS, aby zopakovali experiment z roku 2019 s cieľom ukázať vplyv dobrej a zlej rovnováhy vo futbalových loptách. Zozbierané dáta zlepšili výskumníkom chápanie toho, ako môžu zabudované technológie, napríklad senzory v zápasových loptách, ovplyvniť „správanie“ lopty počas hry.
Posádka vykonala experiment s rovnováhou a pohybom v nulovej gravitácii, aby zistila, ako sa vnútorná hmotnosť lopty stabilizuje v neprítomnosti vzduchu a gravitácie. Vynesenie lopty do vesmíru umožnilo vedcom merať čistý pohyb lopty oddelene od pozemského odporu alebo účinkov vetra. To pomáha inžinierom pochopiť, ako vnútorné rozloženie hmotnosti ovplyvňuje stabilitu moderných futbalových lôpt.
Trionda sa vyznačuje pokročilým aerodynamickým štvorpanelovým dizajnom a vstavaným snímačom pohybu, ktorý sleduje dotykové dáta pri frekvencii 500 Hz.
Posádka vykonala experiment s rovnováhou a pohybom v nulovej gravitácii, aby zistila, ako sa vnútorná hmotnosť lopty stabilizuje v neprítomnosti vzduchu a gravitácie. Vynesenie lopty do vesmíru umožnilo vedcom merať čistý pohyb lopty oddelene od pozemského odporu alebo účinkov vetra. To pomáha inžinierom pochopiť, ako vnútorné rozloženie hmotnosti ovplyvňuje stabilitu moderných futbalových lôpt.
Trionda sa vyznačuje pokročilým aerodynamickým štvorpanelovým dizajnom a vstavaným snímačom pohybu, ktorý sleduje dotykové dáta pri frekvencii 500 Hz.