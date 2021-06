Oficiálnu hymnu ME pripravil Martin Garrix s členmi U2

Bratislava 8. júna (TASR) - Oficiálnou hymnou futbalových majstrovstiev Európy 2020 bude skladba We Are The People. Jej interpretom je holandský DJ Martin Garrix s hosťujúcimi členmi kapely U2, spevákom Bonom Voxom a gitaristom Edgeom.



Výsledný produkt je zmesou štýlov všetkých autorov, ktorí na výrobe skladby spolupracovali. "Vytvoriť hudbu pre jedno z najväčších športových podujatí na svete spoločne s Bonom a Edgeom bolo pre mňa mimoriadnym zážitkom. Som veľmi hrdý na to, čo sme pripravili a teším sa, že to konečne môžeme zdieľať so svetom," citovala oficiálna stránka majstrovstiev Martina Garrixa.



Holandský DJ sa autorsky nepodieľal iba na oficiálnej hymne, jeho hudba bude sprevádzať fanúšikov počas celého šampionátu. Znieť bude priamo na štadióne pred zápasmi a počas prestávky. Je tiež autorom oficiálnej znelky.