Oficiálnym členom výpravy DR Kongo bude aj fanúšik Lumumba
Štyridsaťdeväťročný fanúšik, ktorého pravé meno je Michel Nkuka, sa zviditeľnil na Africkom pohári národov v Maroku.
Autor TASR
Kinshasa 19. mája (TASR) - Oficiálnym členom výpravy DR Kongo na futbalových MS 2026 bude aj fanúšik Lumumba. Vyžiadali si ho hráči národného tímu africkej krajiny a ich želaniu vyhovel prezident tamojšej futbalovej federácie Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Všetky náklady spojené s cestou Lumumbu na šampionát do USA, Kanady a Mexika uhradí vláda Konžskej demokratickej republiky.
Štyridsaťdeväťročný fanúšik, ktorého pravé meno je Michel Nkuka, sa zviditeľnil na Africkom pohári národov v Maroku. Počas zápasov stál na tribúne nehybne ako socha a pripomínal bývalého premiéra a bojovníka za nezávislosť Patricea Lumumbu, ktorého v roku 1961 zavraždili. DR Kongo sa predstaví v K-skupine spoločne s Portugalskom, Kolumbiou a Uzbekistanom. Pre krajinu to bude druhá účasť na MS. V roku 1974 v Nemecku ešte pod názvom Zaire prehrala všetky tri skupinové zápasy, pripomenula agentúra DPA.
