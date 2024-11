Ofori je vo forme, v troch zápasoch za týždeň strelil štyri góly

Trnava 3. novembra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava majú za sebou vydarený týždeň. V nedeľu vyhrali v Trenčíne 3:2, v stredu v dohrávke rovnakým výsledkom nad Komárnom a v sobotu zavŕšil víťazný "hetrik" triumfom nad Michalovcami 3:1. Tieto zápasy mali rovnakého menovateľa - červeno-čierni vo všetkých otočili nepriaznivé skóre. A navyše, v každom z duelov skóroval Kelvin Ofori. Proti Michalovciam dokonca dvakrát a na konte má v tejto sezóne razom už šesť ligových gólov, čo ho radí medzi päticu najlepších strelcov Niké ligy.



"Ideme si za svojím cieľom, aby sme vyhrávali čo najviac zápasov. Aj keď inkasujeme, vieme, že nie je dôvod skladať hlavy, práve naopak, musíme zabrať a napokon sme odmenení. Podarilo sa nám to už tretíkrát za sebou," vravel po stretnutí Ofori.



Dvadsaťtriročný nigérijský krídelník v stretnutí s tímom zo Zemplína najprv vyrovnal skóre, keď po centri Mikoviča predskočil Denysa Taradudu a zblízka skóroval, aby v závere spečatil výsledok nádhernou strelou spoza pokutového územia, keď si naviedol loptu proti obrancovi a prudkým obstrelom trafil k žrdi. "Druhý gól bol o niečo krajší, dôležité ale je, že nám poistil tri body, z čoho sa veľmi teším. Cítim sa veľmi dobre, na ihrisku si to užívam. Teším sa na každý zápas, vždy som pripravený odviesť to najlepšie pre tím a pre fanúšikov," povedal spokojne Ofori.



Na trnavského krídelníka nebude rád spomínať Taraduda, cez ktorého dvakrát skóroval. "Takíto kreatívni a rozdieloví hráči sa ťažko bránia, keď si to dobre pripravia na strelu. Pri prvom góle Taraduda zaváhal, pri treťom sa situácia možno dala brániť na kontakt, vedel však, že ľavačku má silnú a preto nechcel predčasne vystúpiť. Chyby sa však robia, budeme pracovať na tom, aby sa neopakovali," skonštatoval tréner Michaloviec Anton Šoltis.



Kouč hostí bol spokojný s prvopolčasovým výkonom svojho tímu, po zmene strán hráčom vytýkal rýchle straty lôpt. Trnava po zmene strán pridala, jeho tímu však chýbal vpredu aj Eduvie Ikoba, ktorý musel pre svalové zranenie striedať ešte v závere prvého dejstva. "To nás pribrzdilo. Dokázali sme vďaka nemu podržať loptu a napojiť druhú líniu. V druhom polčase sa nám všetky lopty vracali hneď späť. Uvidíme, v akom rozsahu bude jeho zranenie, verím, že nevypadne na dlho, ideálne, ak bude o týždeň naspäť," dodal Šoltis.



Trénerovi spartakovcov Michalovi Gašparíkovi vyšlo striedanie, keď po výmene Picha za Šuleka preskupil rady, Daniela stiahol z krídla na post krajného obrancu a Oforiho posunul zo stredu ihriska na post pravého krídelníka. Nigérijčan z tejto pozície potom strelil dva góly. "Reagujem na vývoj zápas, aj na to, ako hrá súper. Teraz sme cítili, že chceme Kelvina dať sprava, aby hral širšie a dribloval. V Trenčíne zase rozhodol zápas, keď sme ho zobrali zo šírky a posunuli ho na desiatku. Aj Erik Daniel nám hru oživil na poste krajného obrancu. Raz máte šťastnú ruku, raz nie. V posledných troch zápasoch nám trénerské zmeny vyšli, boli v prospech tímu, pozdvihli mužstvo a bola to skladačka do puzzle. Hráči majú formu, kvalitu v ofenzíve a dávame veľa gólov, z čoho sa teším," zhodnotil Gašparík.



Pristavil sa aj pri zmenách v zostave. Roman Procházka absentoval v stredovej formácii pre päť žltých kariet, prekvapujúce však bolo, že na lavičke zostali doposiaľ stabilní členovia základnej jedenástky - brankár Žiga Frelih a pravý bek Libor Holík. "Libor Holík mal ťažšie obdobie, čakali dieťa, mali rizikové tehotenstvo. Môže sa to odzrkadliť na ihrisku. Teraz už to má chvalabohu šťastne za sebou, všetko z neho opadlo, ale chceli sme ho nechať odpočinúť. Ani nie fyzicky, ako skôr psychicky, aby bol v pohode a išiel pomôcť na druhý polčas. Napokon sme nepotrebovali hru oživiť, ale zavrieť vzadu kvalitným pravým obrancom. Žiga Frelih chytal zápasy, nemal ich všetky ideálne, porobil nejaké chyby a vtedy sme sa rozhodli, že brankárov vymeníme, keď aj možno len na jeden zápas. Dali sme mu priestor, aby si odpočinul, šancu dostal Martin Vantruba. Na lavičke nebolo veľa hráčov, pretože niektorí hrali aj za Malženice a ostatní sú zranení," vysvetlil trnavský kouč.



Na Spartak v ďalšom kole čaká výjazd do Zlatých Moraviec, kde sa stretne v sobotu 9. novembra o 18.00 h s Komárnom, ktoré tam má počas výstavby štadióna azyl. Michalovce doma v rovnaký deň o 15.30 h privítajú rozbehnutú Žilinu.