Ofori odchádza zo Slovana na hosťovanie do Olimpije Ľubľana
Dvadsaťštyriročný krídelník nastúpil za Slovan od svojho príchodu v lete minulého roka do 17 súťažných duelov s bilanciou 3 góly a 2 asistencie.
Autor TASR
Bratislava 15. januára (TASR) - Ghanský futbalista sériového slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava Kelvin Ofori bude v jarnej časti aktuálnej sezóny hosťovať v slovinskom klube Olimpija Ľubľana. Dohoda s aktuálne piatym tímom tamojšej súťaže obsahuje aj opciu na trvalý prestup.
Dvadsaťštyriročný krídelník nastúpil za Slovan od svojho príchodu v lete minulého roka do 17 súťažných duelov s bilanciou 3 góly a 2 asistencie. Ofori bude chcieť v Slovinsku získať najmä hernú prax. „Myslím si, že sme týmto hosťovaním našli dobré riešenie pre obe strany aj v záujme herného vyťaženia pre Kelvina. Súčasťou dohody o hosťovaní je opcia na trvalý prestup vo výške, ktorá z nášho pohľadu zodpovedá aktuálnej trhovej hodnote hráča. Uvidíme, ako sa Kelvinovi bude dariť, buď sa v lete vráti dobre rozohraný, alebo si Olimpija uplatní spomenutú opciu,“ povedal generálny riaditeľ klubu. Ivan Kmotrík ml. pre oficiálny web klubu.
