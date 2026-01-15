Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ofori odchádza zo Slovana na hosťovanie do Olimpije Ľubľana

Na snímke zľava Ondrěj Rudzan (Komárno) a Kelvin Ofori (Slovan) počas zápasu 14. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - KFC Komárno 9. novembra 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Dvadsaťštyriročný krídelník nastúpil za Slovan od svojho príchodu v lete minulého roka do 17 súťažných duelov s bilanciou 3 góly a 2 asistencie.

Autor TASR
Bratislava 15. januára (TASR) - Ghanský futbalista sériového slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava Kelvin Ofori bude v jarnej časti aktuálnej sezóny hosťovať v slovinskom klube Olimpija Ľubľana. Dohoda s aktuálne piatym tímom tamojšej súťaže obsahuje aj opciu na trvalý prestup.

Dvadsaťštyriročný krídelník nastúpil za Slovan od svojho príchodu v lete minulého roka do 17 súťažných duelov s bilanciou 3 góly a 2 asistencie. Ofori bude chcieť v Slovinsku získať najmä hernú prax. „Myslím si, že sme týmto hosťovaním našli dobré riešenie pre obe strany aj v záujme herného vyťaženia pre Kelvina. Súčasťou dohody o hosťovaní je opcia na trvalý prestup vo výške, ktorá z nášho pohľadu zodpovedá aktuálnej trhovej hodnote hráča. Uvidíme, ako sa Kelvinovi bude dariť, buď sa v lete vráti dobre rozohraný, alebo si Olimpija uplatní spomenutú opciu,“ povedal generálny riaditeľ klubu. Ivan Kmotrík ml. pre oficiálny web klubu.
