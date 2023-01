Ogier s rekordným deviatym triumfom na Rely Monte Carlo

Rely Monte Carlo:



1. Sebastien Ogier (Fr./Toyota) 3:12:02,0 h, 2. Kalle Rovanperä (Fín./Toyota) +18,8 s, 3. Thierry Neuville (Belg./Hyundai) +44,6, 4. Elfyn Evans (V. Brit./Toyota) +1:12,4 m, 5. Ott Tänak (Est./Ford) +2:34,9, 6. Takamoto Kacuta (Jap./Toyota) +3:32,6



celkové poradie: 1. Ogier 25 b, 2. Rovanperä 18, 3. Neuville 15

Monte Carlo 22. januára (TASR) - Francúzsky pretekár Sebastien Ogier na Toyote zvíťazil na úvodnom podujatí tejto sezóny WRC v Monte Carle. Osemnásobný šampión tak dosiahol rekordný deviaty triumf na klasickej rely vo francúzskych alpách.Ogier nie je od sezóny 2021 pravidelný účastník seriálu WRC, na monackej klasike však nechýbal od roku 2012. Tento rok bol na čele po každom zo štyroch dní a vyhral polovicu rýchlostných skúšok. "," uviedol Francúz pre AFP. V počte triumfov na Rely Monte Carlo prekonal krajana Sebastiena Loeba, najúspešnejšieho jazdca WRC vôbec.Vydarený víkend pre Toyotu skompletizoval úradujúci majster Kalle Rovanperä z Fínska. Obsadil druhé miesto so stratou 18,8 sekundy a pre japonskú automobilku tak zariadil double. Pódium doplnil Belgičan Thierry Neuville na Hyundai so stratou 44,6 sekundy. Ďalším podujatím v kalendári WRC je tradične švédska snežná rely. Podujatie, ktoré sa koná len niekoľko stoviek kilometrov od polárneho kruhu, je na programe od 9. do 12. februára.