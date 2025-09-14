< sekcia Šport
Ogier triumfoval aj na Rely Čile a je na čele celkového poradia
Po piatom víťazstve v sezóne vystriedal na čele kolegu na Toyote Elfyna Evansa.
Autor TASR
Concepción 14. septembra (TASR) - Francúzsky automobilový jazdec Sebastien Ogier sa po záverečnom dni Rely Čile dostal na čelo celkového poradia svetového šampionátu. Po triumfe v Paraguaji bol najrýchlejší aj v ďalšej juhoamerickej krajine a priblížil sa tak k deviatemu titulu, čím by vyrovnal doterajší rekord Sebastiana Loeba.
Po piatom víťazstve v sezóne vystriedal na čele kolegu na Toyote Elfyna Evansa, pred ktorým má dvojbodový náskok. Štyridsaťjedenročný Francúz bol ešte v piatok až na piatej priečke, no napokon sa mu podarilo zdolať welského jazdca. Pódium doplnil ďalší Francúz Adam Fourmaux (Hyundai).
Ogier sa pôvodne nechcel venovať šampionátu rely naplno, no s deviatym titulom na dosah sa rozhodol zúčastniť sa na zvyšných podujatiach. „Museli sme trocha viac bojovať. Rána nám príliš nevychádzali, pretože som nebol dosť ostražitý. Celkovo však môžeme byť spokojní s výsledkom,“ zhodnotil Ogier podľa agentúry AFP. Najbližšie sa jazdci predstavia na začiatku druhej polovice októbra na Stredoeuropskej rely.
výsledky:
1. Sebastian Ogier (Fr./Toyota Yaris) 2:23,13,9 h, 2. Elfyn Evans(Brit./Toyota Yaris) +6,3 s, 3. Adrien Fourmaux (Fr./Hyundai i20) +26,8, 4. Thierry Neuville (Belg./Hyundai i20) +41,7, 5. Sami Pajari (Fín./Toyota Yaris) +50,4, 6. Kalle Rovanperä (Fín./Toyota Yaris) +1:23,2 min
Priebežné poradie MS (po 11 zo 14 pretekov): 1. Ogier 224, 2. Evans 222, 3. Rovanperä 203, 4. Otto Tänak 181, 5. Neuville 166, 6. Takamoto Kacuta (Jap./Toyota Yaris) 94
Poradie značiek: 1. Toyota 572, 2. Hyundai 447, 3. M-Sport Ford 157.
