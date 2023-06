Ogier triumfoval na Rely Kene o 6,7 s pred Rovanperom

MS WRC - Rely Kene:



1. Sebastien Ogier (Fran./Toyota) 3:30:42,5 h,

2. Kalle Rovanperä (Fín./Toyota) +6,7 s,

3. Elfyn Evans (V.Brit./Toyota) +2:58,5 min,

4. Takamoto Katsuta (Jap./Toyota) +3:23,8,

5. Dani Sordo (Špan./Hyundai) +5:05,4,

6. Ott Tänak (Est./Ford) +9:14,4



Naivasha 25. júna (TASR) - Francúzsky pretekár Sebastien Ogier triumfoval na Rely Kene, siedmom podujatí seriálu WRC. Do cieľa prišiel s tesným náskokom 6,7 sekundy pred tímovým kolegom a lídrom celkového poradia Kallem Rovanperom. Na treťom mieste sa umiestnil Brit Elfyn Evans.Pre 39-ročného Ogiera je to tretie víťazstvo z piatich štartov v prebiehajúcej sezóne a 58. víťazstvo kariéry v pretekoch WRC. "Neuveriteľné. Pozrite sa na to, dokonca aj v záverečnej fáze som dostal kameň na čelné sklo. Mali sme veľa problémov, ale z hľadiska tempa to pre nás mohla byť pohodlnejšia rely. Veľa nešťastia, ale nakoniec sme to doniesli domov," uviedol osemnásobný majster sveta po pretekoch.Rovanperä si vďaka druhému miestu upevnil svoje miesto na čele celkového poradia jazdcov, ktoré vedie pred Belgičanom Thierrym Neuvilleom o 37 bodov. "Vždy chcete bojovať o víťazstvo, ale urobili sme všetko, čo bolo v našich silách. Takže si myslím, že to nie je úplne zlé. Každopádne, dobré body pre sezónu," citoval 22-ročného Fína oficiálny web WRC.