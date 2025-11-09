< sekcia Šport
Ogier vyhral Rely Japonska, o titule rozhodne záverečné podujatie
Autor TASR
Toyota 9. novembra (TASR) - Francúzsky automobilový jazdec Sebastien Ogier triumfoval na Rely Japonska, 13. podujatí seriálu WRC. Štyridsaťjedenročný pretekár si zachoval nádej na zisk rekordného deviateho titulu majstra sveta a pred záverečným podujatím sezóny v Saudskej Arábii stráca tri body na vedúceho muža celkovej klasifikácie Elfyna Evansa z Walesu.
Evans bojuje o svoj premiérový titul, teoretickú šancu na prvenstvo má aj Fín Kalle Rovanperä, ktorý stráca na Evansa 24 bodov. Ogier triumfoval v daždivých podmienkach s náskokom 11,6 sekundy pred Evansom. „Bol to náročný víkend, najmä kvôli dažďu. Dnes ráno to bol začiatok novej rely, teraz poďme na ďalšiu,“ citovala Ogiera agentúra AFP.
Ogier začal posledný deň s náskokom 6,5 sekundy pred Evansom, ale po troch slnečných dňoch priniesol neustály dážď radikálne odlišné podmienky. Francúz sa úlohy zhostil na výbornú, vyhral tri etapy a získal v nedeľu maximálny počet bodov. Vďaka víťazstvu v Japonsku živí nádej na dorovnanie legendárneho krajana Sebastiena Loeba v počte titulov.
Rely Japonska - výsledky:
1. Sebastien Ogier (Fr./Toyota) 3:21:08,9 h, 2. Elfyn Evans (Wal./Toyota) +11,6 sekundy, 3. Sami Pajari (Fín./Toyota) +2:16,6 min, 4. Ott Tänak (Est./Toyota) +3:18,1, 5. Gregoire Munster (Lux./Ford) +6:48,7, 6. Kalle Rovanperä (Fín./Toyota) +7:01,5
Priebežné poradie MS (po 13 zo 14 pretekov):
1. Evans 272 bodov, 2. Ogier 269, 3. Rovanperä 248, 4. Tänak 213, 5. Thierry Neuville (Belg./Hyiundai) 166, Takamoto Kacuta (Jap./Toyota) 111
