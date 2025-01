Ogier vyhral rely Monte Carlo rekordný 10. raz, obhajca Neuville 6.

Rely Monte Carlo - výsledky:



1. Sebastien Ogier (Fr./Toyota) 3:19:06,1 h, 2. Elfyn Evans (V. Brit./Toyota) +18,5 s, 3. Adrien Fourmaux (Fr./Hyundai) +26,0, 4. Kalle Rovanperä (Fín./Toyota) +54,3, 5. Ott Tänak (Est./Hyundai) +59,0, 6. Thierry Neuville (Belg./Hyundai) +5:44,2 min



Celkové poradie (po 1 z 14 pretekov):



1. Ogier 33 b, 2. Evans 26, 3. Fourmaux 20



Gap 26. januára (TASR) - Francúzsky automobilový pretekár Sebastien Ogier vyhral rely Monte Carlo, úvodné preteky seriálu MS. Mnohonásobný majster sveta na Toyote nie je stálou súčasťou šampionátu, no monackú rely ovládol desiaty raz a prekonal tak vlastný rekord. Na druhom mieste skončil jeho tímový kolega Elfyn Evans a pódium doplnil krajan Adrien Fourmaux na Hyundai. Úradujúci majster sveta Thierry Neuville (Hyundai) obsadil šieste miesto.Štyridsaťjedenročný veterán Ogier, ktorý má na konte osem majstrovských titulov, vyhral prestížnu rely v francúzskych alpách premiérovo v roku 2009. Na tohtoročnej edícii sa ujal vedenie v piatok poobede a v nedeľu mal na Evansa náskok 18,5 sekundy – Fourmaux zaostal a ďalších 7,5. Pretekárov čakal v nedeľu výzva v podobe rôznych povrchov, keď ich zľadovatené cesty priviedli na suchší povrch v predposlednej rýchlostnej skúške. Tam sa Toyotám, ktoré zvolili pneumatiky so stredovými čapmi do zľadovatených úsekov, priblížil Fourmaux, no poradie na pódiu nakoniec nezmenil.Ako ďalšia je na programe februárová snežná rely Švédska, pričom Ogier vedie celkové poradie s 33 bodmi. Po novom dostávajú jazdci 25 bodov za celkovú výhru, 5 za najrýchlejší čas v rámci nedele a ďalších päť za triumf v power stage. Francúzovi ušli dva body v nedeľnom hodnotení, kde bol najrýchlejší Evans.