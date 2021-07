OH 2020: Asherová-Smithová sa pre zranenie nepredstaví v behu na 200 m

Tokio 31. júla (TASR) - Britská šprintérka Dina Asherová-Smithová sa nepredstaví na OH 2020 v Tokiu v behu na 200 m. Majsterka sveta z Dauhy 2019 sa odhlásila pre zranenie zadného stehenného svalu, ktoré utrpela pred niekoľkými týždňami na národnom šampionáte.



"Odstupujem, hoci som na 200 m svetová šampiónka a cítila som sa byť v dobrej forme. Uplynulé týždne boli v mojom športovom živote totálne šialené," prezradila pre BBC Asherová-Smithová a dodala, že o odstúpení uvažovala už pred odletom do Japonska.



Dvadsaťpäťročná šprintérka v sobotu nepostúpila v Tokiu do večerného finále na 100 m. Majsterka Európy a strieborná v stovke na MS 2019 bola vo svojom semifinálovom behu až tretia časom 11,05.