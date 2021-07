OH 2020: Česi sú v izolácii, člen realizačného tímu bol pozitívny

Tokio 17. júla (TASR) - Jeden z členov realizačného tímu českej výpravy pre OH 2020 mal po prílete do Tokia pozitívny test na koronavírus. Český olympijský výbor (ČOV) meno osoby nezverejnil, tá sa nachádza v izolácii, podobne ako niekoľko ďalších cestujúcich z lietadla, ktorí s ňou mohli prísť do kontaktu.



Ako uviedol portál idnes.cz, výsledok pozitívnejho antigénového testu potvrdil aj nasledujúci PCR test. "Bohužiaľ sa nám ani napriek všemožným opatreniam takáto situácia nevyhla. Všetci ostatní členovia tímu mali negatívne testy a aj všetci športovci sú v poriadku v olympijskej dedine. Ako to v prípade izolovaných bude prebiehať ďalej, to teraz intenzívne riešime," uviedol šéf českej výpravy Martin Doktor.



Podľa šéflekára českého tímu Jiřího Neumanna nemá pozitívny člen výpravy žiadne príznaky ochorenia COVID-19: "Pred cestou absolvoval dva povinné PCR testy v rozpätí 96 hodín s negatívnym výsledkom. Tie boli podmienkou vstupu do Japonska."



Český štáb už pracuje na preventívnych opatreniach. "Za dve hodiny sme zvládli akciu guľový blesk a pre všetkých športovcov aj členov sprievodu, ktorí pricestovali do dediny sme pripravili individuálne izby. Do spoločných priestorov v apartmánoch im pridáme špeciálne čističky vzduchu," dodal Doktor, ktorý je aj športovým riaditeľom ČOV.