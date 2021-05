OH 2020: Djokovič podmieňuje štart v Tokiu účasťou divákov

Belehrad 27. mája (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič bude štartovať na OH 2020 v Tokiu len v prípade, že na podujatie umožnia vstup divákom.



Hráč číslo jeden svetového rebríčka ATP týmto vyhlásením zareagoval na úvahy, že by sa olympiáda mala vzhľadom na pandémiu koronavírusu konať za zatvorenými dverami.



"Plánujem hrať na olympiáde, ale iba vtedy, keď tam budú diváci. V opačnom prípade si to dvakrát rozmyslím," povedal Djokovič.