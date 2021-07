OH 2020: Dvom Gruzínskym džudistom odobrali akreditáciu

Tokio 31. júla (TASR) - Gruzínski džudisti Važa Šavdatuašvili a Laša Šavdatuašvili prišli o akreditáciu na OH v Tokiu pre porušenie pravidiel týkajúcich sa koronavírusu. Obaja sa previnili opustením olympijskej dediny.



"Vybrali sa von z areálu, aby sa stretli so svojím kamarátom, ktorý žije v Japonsku. Keď vyšli von, nikto ich pri východe nezastavil. Mysleli si, že môžu ísť von," povedal člen gruzínskej výpravy, ktorý nechcel byť menovaný, pre agentúru AFP. Obaja po odobratí akreditácie odcestovali domov. "Je neprípustné, aby športovec svojvoľne vyšiel z olympijskej dediny," povedal hovorca organizačného výboru OH Masa Takaja.



Ide o prvý prípad od začiatku hier, v ktorom boli športovci potrestaní pre porušenie pravidiel, ktoré zakazujú členom tímov opustiť priestory ubytovania a dovoľujú im iba trénovať a súťažiť. Športovci sú v dejisku hier denne testovaní a do 48 hodín od svojej súťaže musia opustiť Japonsko.