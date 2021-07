OH 2020: Futbalisti Španielska sa stretnú v semifinále s Japoncami

Španielsko - Pobrežie Slonoviny 5:2 pp (1:1, 2:2)



Góly: 90+3., 117. a 120+1. Mir, 30. Olmo, 98. Oyarzabal (z 11 m) - 10. Bailly, 90+1. Gradel

Japonsko - Nový Zéland 0:0 pp, 4:2 na strely z 11 m

Brazília - Egypt 1:0 (1:0)



Gól: 37. Cunha

Kórejská republike - Mexiko 3:6 (1:3)



Góly: 20. Lee Dong-gyeong, 51. Lee Dong-gyeong, 90+1. Hwang Ui-jo - 12. a 54. Martin, 39. a 63. Cordova (prvý z 11 m), 29. Romo, 84. Eduardo Aguirre



Tokio 31. júla (TASR) - Španielski futbalisti postúpili do semifinále olympijského turnaja. V sobotnom dramatickom štvrťfinálovom dueli v Mijagi zdolali Pobrežie Slonoviny 5:2 po predĺžení. Hrdinom bol striedajúci Rafael Mir, ktorý sa na výhre "La Furie Roja" podieľal hetrikom. Súperom Španielov v boji o postup do finále budú domáci Japonci.Mir prišiel na ihrisko v druhej minúte nadstaveného času za stavu 1:2 a o pár sekúnd neskôr strelil gól, ktorým zachránil pre Španielov predĺženie. V ňom poslal favorita do vedenia z pokutového kopu Mikel Oyarzabal a následne Mir dvomi presnými zásahmi poistil postup.Japonci dokázali v semifinálovom stretnutí v Kašime zdolať Nový Zéland 4:2 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako v riadnom hracom čase a predĺžení gól nepadol. Za Nový Zéland zlyhali z bieleho bodu Liberato Cacace a Clayton Lewis, domáci tím premenil všetky štyri pokusy, ten rozhodujúci Maja Jošida.Tretími semifinalistami sa stali Brazílčania, ktorí v Saitame zvíťazili nad Egyptom 1:0. O jediný gól zápasu sa postaral v 37. minúte Matheus Cunha po prihrávke Richarlisona.Súperom "kanárikov" v semifinále budú Mexičania, ktorí v Jokohame zdolali v divokej prestrelke Kórejskú republiku 6:3. Po dva góly za víťazov strelili Henry Martin a Sebastian Cordova.