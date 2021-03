OH 2020 Hádzaná: Chorváti prehrali v Montpellieri s Francúzskom

Olympijská kvalifikácia hádzanárov - 1. deň

1. turnaj (Podgorica/ČH):

Čile - Kórejská republika 35:36 (11:19)

Nórsko - Brazília 32:20 (17:12)



tabuľka:

1. Nórsko 1 1 0 0 32:20 2



2. Kór. rep. 1 1 0 0 36:35 2



3. Čile 1 0 0 1 35:36 0



4. Brazília 1 0 0 1 20:32 0





2. turnaj (Montpellier/Fr.):

Tunisko - Portugalsko 27:34 (11:15)

Francúzsko - Chorvátsko 30:26 (12:15)



tabuľka:

1. Portugalsko 1 1 0 0 34:27 2



2. Francúzsko 1 1 0 0 30:26 2



3. Chorvátsko 1 0 0 1 26:30 0



4. Tunisko 1 0 0 1 27:34 0





3. turnaj (Berlín/Nem.):

Nemecko - Švédsko 25:25 (14:13)

Slovinsko - Alžírsko 36:28 (17:11)



tabuľka:

1. Slovinsko 1 1 0 0 36:28 2



2. Nemecko 1 0 1 0 25:25 1



2. Švédsko 1 0 1 0 25:25 1



4. Alžírsko 1 0 0 1 28:36 0

Bratislava 13. marca (TASR) - Hádzanári Nemecka vstúpili do domáceho kvalifikačného turnaja o postup na OH v Tokiu remízou so strieborným tímom z tohtoročných MS Švédskom 25:25. V druhom piatkovom dueli podujatia v Berlíne vyhrali Slovinci nad Alžírskom 36:28.Súperi Slovákov v prebiehajúcom Euro Cupe Chorváti prehrali v šlágri prvého dňa turnaja v Montpellieri s domácim Francúzskom 26:30. Na čele tabuľky turnaja v Podgorici je po prvom dni Nórsko po hladkom triumfe nad Brazíliou 32:20.Z každého z troch kvalifikačných turnajov si olympijskú miestenku vybojujú prvé dva tímy. Šesť postupujúcich doplní šesticu už istých účastníkov hier v Tokiu, ktorými sú domáce Japonsko, Dánsko, Argentína, Bahrajn, Španielsko a Egypt.