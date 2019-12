Surferská legenda Kelly Slater nebude súťažiť v Tokiu

Los Angeles 21. decembra (TASR) - Surferská legenda Kelly Slater sa nepredstaví na budúcoročných olympijských hrách v Tokiu. Štyridsaťsedemročného Američana mnohí považujú za najlepšieho v histórii a špekulovalo sa, že účasť pri premiére odvetvia pod piatimi kruhmi, by bola ideálna bodka za jeho úspešnou štyridsaťročnou kariéru.



Počas nej získal jedenásťkrát titul majstra sveta, ako najmladší aj najstarší v histórii. V nominácii USA do Tokia však nefiguruje. "Olympiádu si užijem ako divák," prezradil Slater pre NY Times, zároveň však dodal, že so surfovaním sa nechystá skončiť: "Určite ma aj v roku 2020 uvidíte na vlnách." Informovala o tom agentúra AFP.