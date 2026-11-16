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OH mládeže priniesli Slovákom 6 medailí, Siekel: Ocenili budúcnosť
V medailovej bilancii sa umiestnila s týmto počtom na 43. pozícii.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Trinásťčlenná výprava reprezentantov Slovenska si na IV. olympijských hrách mládeže v senegalskom Dakare vybojovala celkovo šesť medailí. V medailovej bilancii sa umiestnila s týmto počtom na 43. pozícii. Mladíci sa nestratili medzi svetovou špičkou, veľká väčšina z nich sa umiestnila v najlepšej desiatke, čo je podľa prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Antona Siekela pozitívnym prísľubom do budúcna.
Slovensko sa predstavilo v ôsmich športoch, z pohľadu významnosti cenných kovov bola jednoznačne najúspešnejšia cyklistika. Časovka jednotlivcov priniesla zisk zlatej medaily pre Timoteja Michalíka, ktorému tesne ušlo pódiové umiestnenie v pretekoch s hromadným štartom. „Samozrejme, štvrté miesto ma veľmi nepotešilo, keďže je to kúsok od medaily, ale vtedy som bol s týmto umiestnením celkom spokojný. Tým, že som bol taký kúsok od medaily, tak som si ešte viac veril, že ďalší deň to môže na časovke vyjsť. A tak sa aj stalo. Veľmi mi to dodalo na sebavedomí a je to určite jeden z mojich najväčších úspechov v celej mojej doterajšej kariére. Dúfam, že sa mi aj naďalej bude takto dariť a možno sa dostanem aj olympiádu medzi dospelými,“ vrátil sa Michalík k svojim vystúpeniam v Dakare.
Rovnaká disciplína priniesla medzi ženami tiež striebro, ktoré si vybojovala Karolína Hajduková: „Každé preteky sú sami o sebe ťažké. Časovka mi celkom sadla, aj keď by som ju dala možno trochu dlhšiu. Bolo teplo, ale dalo sa s tým vysporiadať. Ide asi o môj najväčší úspech.“
V boxe sa darilo boxerke Karolíne Kollárovej, vo váhe do 60 kg jej na krk vešali kov so strieborným odleskom a potvrdila tak, že vo svojej kategórii patrí k svetovej špičke. „Sklamanie určite prevažuje, ale myslím si, že som sa z toho trochu vyspala a uvedomila som si, že ide o veľký úspech. Stále to však nebolo to, pre čo som tam išla a nie som spokojná s týmto výsledkom. Myslím si, že tlak je pri každom zápase. Mala som však svoju rutinu, preto to nebol pre mňa nejaký väčší tlak,“ zhodnotila Kollárová dosiahnutý výsledok na OH mládeže.
Dva bronzy si vyplávali plavci, konkrétne Matiáš Ondrej Krištof na 100 m motýlik a Stela Megelová na 200 m polohové preteky. „Viac ma potešila asi medaila a teším sa aj z juniorského rekordu, ale ešte je tam stále toho veľa čo zlepšovať,“ zamyslela sa Megelová po zisku bronzu.
Medailovú zbierku Slovenska v Senegale ešte doplnila džudistka Vivien Vadovičová vo váhe do 52 kg. Z Dakaru odchádzala tiež s bronzom: „Musela som sa sústrediť na boj o bronz, ale našťastie, prehra v semifinále ma veľmi nezasiahla. Povedala by som, že skôr ma to namotivovalo. Chcela by som ísť určite na veľkú olympiádu a doniesť si cenné kovy z majstrovstiev Európy a sveta juniorov.“
Celkovo 15 z 20 slovenských vystúpení v Dakare prinieslo umiestnenie v top desiatke. „Stretli sme sa, aby sme ocenili našu športovú budúcnosť. Ja sa veľmi teším, že mám tú česť poďakovať všetkým našim športovcom, osobitne medailistom a celej výprave za vynikajúcu reprezentáciu našej krajiny. Nie je to zvykom na Slovensku, že oceňujeme a pripomíname si takéto výnimočné okamihy v športe. Okrem toho, že by som chcel poďakovať, tak by som chcel pripomenúť, že na stupni víťazov je väčšinou iba jeden športovec alebo kolektív, no v pozadí úspechu je mnoho ďalších ľudí. Chcel by som sa poďakovať za všetkých fanúšikov a nás v športovom hnutí za to, že vás podporovali vaši tréneri, sprievodné tímy a všetci, ktorí stáli pri takýchto úžasných úspechoch. Osobitne chcem poďakovať vašim rodičom, že vás priviedli k športu. Ja by som vám zaželal do vašej športovej budúcnosti, aby takýchto úspechov bolo čo najviac, nech je to pre vás obrovským povzbudením a je to príkladom pre ostatných športovcov. Slovensko vie vychovať novú generáciu úspešných olympionikov, ktorí sa vedia v najvyšších medzinárodných súťažiach. Pracujeme na tom, aby to neboli náhodné a ojedinelé úspechy,“ uzavrel Siekel.
Slovensko sa predstavilo v ôsmich športoch, z pohľadu významnosti cenných kovov bola jednoznačne najúspešnejšia cyklistika. Časovka jednotlivcov priniesla zisk zlatej medaily pre Timoteja Michalíka, ktorému tesne ušlo pódiové umiestnenie v pretekoch s hromadným štartom. „Samozrejme, štvrté miesto ma veľmi nepotešilo, keďže je to kúsok od medaily, ale vtedy som bol s týmto umiestnením celkom spokojný. Tým, že som bol taký kúsok od medaily, tak som si ešte viac veril, že ďalší deň to môže na časovke vyjsť. A tak sa aj stalo. Veľmi mi to dodalo na sebavedomí a je to určite jeden z mojich najväčších úspechov v celej mojej doterajšej kariére. Dúfam, že sa mi aj naďalej bude takto dariť a možno sa dostanem aj olympiádu medzi dospelými,“ vrátil sa Michalík k svojim vystúpeniam v Dakare.
Rovnaká disciplína priniesla medzi ženami tiež striebro, ktoré si vybojovala Karolína Hajduková: „Každé preteky sú sami o sebe ťažké. Časovka mi celkom sadla, aj keď by som ju dala možno trochu dlhšiu. Bolo teplo, ale dalo sa s tým vysporiadať. Ide asi o môj najväčší úspech.“
V boxe sa darilo boxerke Karolíne Kollárovej, vo váhe do 60 kg jej na krk vešali kov so strieborným odleskom a potvrdila tak, že vo svojej kategórii patrí k svetovej špičke. „Sklamanie určite prevažuje, ale myslím si, že som sa z toho trochu vyspala a uvedomila som si, že ide o veľký úspech. Stále to však nebolo to, pre čo som tam išla a nie som spokojná s týmto výsledkom. Myslím si, že tlak je pri každom zápase. Mala som však svoju rutinu, preto to nebol pre mňa nejaký väčší tlak,“ zhodnotila Kollárová dosiahnutý výsledok na OH mládeže.
Dva bronzy si vyplávali plavci, konkrétne Matiáš Ondrej Krištof na 100 m motýlik a Stela Megelová na 200 m polohové preteky. „Viac ma potešila asi medaila a teším sa aj z juniorského rekordu, ale ešte je tam stále toho veľa čo zlepšovať,“ zamyslela sa Megelová po zisku bronzu.
Medailovú zbierku Slovenska v Senegale ešte doplnila džudistka Vivien Vadovičová vo váhe do 52 kg. Z Dakaru odchádzala tiež s bronzom: „Musela som sa sústrediť na boj o bronz, ale našťastie, prehra v semifinále ma veľmi nezasiahla. Povedala by som, že skôr ma to namotivovalo. Chcela by som ísť určite na veľkú olympiádu a doniesť si cenné kovy z majstrovstiev Európy a sveta juniorov.“
Celkovo 15 z 20 slovenských vystúpení v Dakare prinieslo umiestnenie v top desiatke. „Stretli sme sa, aby sme ocenili našu športovú budúcnosť. Ja sa veľmi teším, že mám tú česť poďakovať všetkým našim športovcom, osobitne medailistom a celej výprave za vynikajúcu reprezentáciu našej krajiny. Nie je to zvykom na Slovensku, že oceňujeme a pripomíname si takéto výnimočné okamihy v športe. Okrem toho, že by som chcel poďakovať, tak by som chcel pripomenúť, že na stupni víťazov je väčšinou iba jeden športovec alebo kolektív, no v pozadí úspechu je mnoho ďalších ľudí. Chcel by som sa poďakovať za všetkých fanúšikov a nás v športovom hnutí za to, že vás podporovali vaši tréneri, sprievodné tímy a všetci, ktorí stáli pri takýchto úžasných úspechoch. Osobitne chcem poďakovať vašim rodičom, že vás priviedli k športu. Ja by som vám zaželal do vašej športovej budúcnosti, aby takýchto úspechov bolo čo najviac, nech je to pre vás obrovským povzbudením a je to príkladom pre ostatných športovcov. Slovensko vie vychovať novú generáciu úspešných olympionikov, ktorí sa vedia v najvyšších medzinárodných súťažiach. Pracujeme na tom, aby to neboli náhodné a ojedinelé úspechy,“ uzavrel Siekel.