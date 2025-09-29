Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
OH priniesli Francúzsku mierne príjmy, výdavky boli cez 6 miliárd €

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na organizáciu hier smerovalo 3,02 miliardy eur a na infraštruktúru 3,63 miliardy eur, čo je približne o 690 miliónov viac než pôvodný odhad z júna.

Autor TASR
Paríž 29. septembra (TASR) – Organizácia olympijských hier 2024 v Paríži priniesla Francúzsku len obmedzené príjmy a minimálny vplyv na hospodársky rast, zatiaľ čo verejné výdavky prekročili šesť miliárd eur. Uviedol to v pondelok francúzsky Najvyšší kontrolný úrad.

Na organizáciu hier smerovalo 3,02 miliardy eur a na infraštruktúru 3,63 miliardy eur, čo je približne o 690 miliónov viac než pôvodný odhad z júna. Verejné príjmy z daní a obchodných aktivít dosiahli 293,6 milióna eur. Organizačný výbor hier, financovaný najmä zo súkromných zdrojov, vykázal zisk 75,7 milióna eur. Podľa audítorov bol príspevok hier k rastu HDP v roku 2024 len +0,07 percenta. Informácie priniesla agentúra AP.
