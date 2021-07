OH v cyklistike a triatlone budú bez prítomnosti divákov

Tokio 9. júla (TASR) - Organizátori OH v Tokiu v piatok vyzvali fanúšikov, aby sa nepokúšali sledovať olympijské súťaže v cyklistike a triatlone popri trati pretekov. Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu v Japonsku už deň predtým rozhodli, že hry sa uskutočnia bez prítomnosti divákov.



Vstup na jednotlivé dejiská OH budú mať diváci zakázaný, existujú však obavy, že by sa fanúšikovia mohli zhromaždiť popri tratiach pri bojoch o medaily v cestnej cyklistike či triatlone. V snahe zamedziť šíreniu vírusu tak v deň pretekov preventívne nepustia ľudí ani do parku Musašinonomori, kde odštartujú hromadné preteky jednotlivcov v cyklistike. Bez prítomnosti divákov pri trati sa majú uskutočniť aj atletické súťaže v maratóne a chôdzi, ktoré už dávnejšie presunuli do Sappora. Informovala o tom agentúra DPA.