OH v Paríži sú otvorené: Plavba po Seine, vystúpila i Lady Gaga

Defilé športovcov tradične odštartovala výprava Grécka ako krajina, ktorá dala svetu olympijské hry. Tím viedol basketbalista Jannis Antetokunmpo. Po gréckej výprave nasledoval tím utečencov a postupne ďalšie krajiny podľa abecedného poradia. Ako 169. v poradí sa predstavila slovenská výprava, ktorá bola na jednej lodi so športovcami zo Slovinska a Somálska. Slovenskú vlajku držali vodní slalomári Jakub Grigar a Zuzana Paňková. Tá sa stala najmladšou slovenskou vlajkonosičkou v ére samostatnosti, debutantka na olympijskej divokej vode poniesla zástavu štyri mesiace pred dovŕšením 20. narodenín. Grigar štartuje v Paríži už na svojich tretích olympijských hrách, v Riu de Janeiro 2016 skončil v K1 na 5. mieste, v Tokiu 2020 bol strieborný. Vlajok ďalších krajín sa chopili basketbalista LeBron James a tenistka Coco Gauffová (USA), skokani do výšky Mutaz Issa Baršim (Katar) a Gianmarco Tamberi (Taliansko), kladivárka Anita Wlodarczyková (Poľsko) či šprintér Andre De Grasse (Kanada).Ceremoniál tradične spestril bohatý sprievodný program, ktorý zmapoval francúzsku históriu a kultúru. Heslom otváracieho ceremoniálu bolo "Ca ira", teda "Vyjde to". V úvodnom videosegmente sa objavil legendárny francúzsky futbalista Zinedine Zidane, ktorý odovzdal olympijskú pochodeň v parížskom metre skupinke detí. V rámci programu vystúpila americká popová hviezda Lady Gaga, ktorá zaspievala francúzsku kabaretnú pieseň "Mon Truc en Plumes". Jej predstavenie bolo prekvapením, keďže nebola uvedená v programe prístupnom pre médiá. Zaspievali aj Aya Nakamurová či Celine Dion, nechýbal kankán v prevedení tanečníc z Moulin Rouge, zahral aj hudobný zbor republikánskej gardy. Triumf lásky dokumentovalo obrovské srdce nad francúzskou metropolou, nechýbali tóny Marseillaisy, ktorú zo strechy Grand Palais predniesla speváčka Axelle Saint-Cirelová. Organizátori si pripomenuli aj významné ženy francúzskej histórie.Konaniu veľkolepej udalosti nezabránil ani dážď či nočné útoky na železničnú sieť vo Francúzsku. Ceremoniál prebehol za prísnych bezpečnostných opatrení, nasadených bolo 45.000 policajtov a vojakov. Prezident Emmanuel Macron už dávnejšie naznačil, že organizátori mali pripravený aj plán B a C, ak by okolnosti nepriali usporiadaniu slávnosti na Seine, k tomu však nemuseli pristúpiť.Tajničkou zostávalo meno osobnosti, ktorá mala zapáliť olympijský oheň. V záverečnej etape pred ceremoniálom niesli pochodeň napríklad šéf MOV Thomas Bach, bývalá americká lyžiarka Lindsey Vonnová či americký rapper Snoop Dogg.Najväčší športový sviatok hostí francúzska metropola tretíkrát v histórii. OH usporiadala už v rokoch 1900 a 1924. Paríž sa tak pridal k Londýnu, ktorý doposiaľ ako jediný hostil hry trikrát. OH slávnostne otvorili v piatok, avšak súťažný program sa začal už skôr. Už dva dni pred oficiálnym úvodom sa rozbehli prvé zápasy futbalového turnaja či sedmičkového ragby, vo štvrtok začali svoje pôsobenie na olympiáde aj hádzanárky, futbalistky či lukostrelci.Kým v Tokiu malo premiéru až päť nových športov (surfing, skejtbording, športové lezenie, softbal a karate), v Paríži sa pridá len breaking. Takmer 11-tisíc športovcov zabojuje o 329 sád medailí v 32 športoch. Slovensko vyslalo najmenšiu výpravu v ére samostatnosti, v ktorej je 28 športovcov.