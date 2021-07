Na úvod mužského turnaja v 3x3 basketbale uspeli Lotyši a Srbi

základná fáza:



Poľsko - Lotyšsko 14:21, Čína - Srbsko 13:22

Tokio 24. júla (TASR) - Lotyšskí a srbskí hráči uspeli v úvodných zápasoch olympijského turnaja v 3x3 basketbale. Lotyši zdolali Poliakov 21:14, Srbi Číňanov 22:13.V základnej fáze štartuje 8 tímov a z nich prvé dva postúpia priamo do semifinále. Ďalšie dve miestenky do boja o medaily si vybojujú štyri ďalšie tímy v tabuľkovom poradí prostredníctvom štvrťfinálovej play off.