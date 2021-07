Domáce Japonky porazili Mongolky v 3x3 basketbale

Základná fáza:



Mongolsko - ROC 5:21

Čína - Taliansko 22:13

Japonsko - Mongolsko 19:10

Rumunsko - Taliansko 14:22

Tokio 25. júla (TASR) – Domáce Japonky zvíťazili v nedeľnom zápase olympijského turnaja v 3x3 basketbale nad Mongolkami 19:10. Po úvodnej prehre s Ruskami uspeli druhýkrát za sebou. V ďalšom stretnutí si Talianky poradili s Rumunkami 14:22.Mongloky následne nastúpili proti Ruskám, duel im vôbec nevyšiel a prehrali hladko 5:21. V ďalšom zápase Číňanky triumfovali 22:13 nad Taliankami, pre ktoré to bolo tiež druhé nedeľné vystúpenie.V základnej fáze štartuje 8 tímov a z nich prvé dva postúpia priamo do semifinále. Ďalšie dve miestenky do boja o medaily si vybojujú štyri ďalšie tímy v tabuľkovom poradí prostredníctvom štvrťfinálovej play off.