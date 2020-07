Akademici v Lausanne sú presvečení, že hry v Tokiu o rok budú

Lausanne 23. júla (TASR) – Medzinárodný olympijský výbor (MOV) by ročný odklad hier v Tokiu mal finančne zvládnuť. Ich zrušenie by však mohlo znamenať katastrofu. Rok pred plánovaným štartom tokijskej olympiády už začínajú pociťovať problémy medzinárodné federácie niektorých športov.



„Zrušenie hier môže byť závažné, z finančného aj športového hľadiska. Lenže nemyslím si, že sa to stane. MOV a aj japonská vláda urobia všetko, aby sa mohli konať, hoci aspoň v zjednodušenej forme. Budú chcieť, aby mali aspoň taký odkaz ako povojnové hry v Antverpách z roku 1920, alebo londýnske 1948, aby mohli v pokrízovom období povedať, že sme to zvládli," povedal v rozhovore pre AFP profesor univerzity v Lausanne a odborník na olympijskú problematiku Jean-Loup Chappelet.



MOV má s krytím jednej milardy dolárov silnú rezervu a poistenie. Lenže finančná stabilita olympijského hnutia sa môže rýchlo narušiť, ak nebudú fungovať aj nižšie inštancie športového hnutia. „Ďalšie odloženie hier by mohlo ohroziť medzinárodné federácie a odhaliť ich finančnú krehkosť," doplnil riaditeľ centra pre športové štúdie pri univerzite v Lausanne Patrick Clastres. Správu zverejnila agentúra AFP.