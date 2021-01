Aktérov OH zrejme čakajú obmedzenia už pred príchodom do Tokia

Tokio 27. januára (TASR) - V priebehu budúceho týždňa by sa mali športovci oboznámiť so štyrmi variantmi scenárov konania OH 2020 v Tokiu. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a japonskí organizátori naznačili, že aktéri sa môžu pripraviť na určité obmedzenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu už pred odletom do dejiska hier. Informovala o tom agentúra AP.



MOV počíta so štyrmi scenármi, odstupňovanými podľa miery rizika šírenia ochorenia COVID-19. Najpravdepodobnejší je ten, že pandémia do začiatku OH neutíchne, pričom v niektorých krajinách ju majú pod kontrolou a v iných sa situácia zhoršuje. V Tokiu by sa mala vytvoriť tzv. bublina. Športovci, tréneri, rozhodcovia, novinári a ďalší hostia by mali pricestovať do Japonska po absolvovaní domácej karantény, v dejisku olympiády by potom absolvovali pravidelné testy na COVID-19.



Izolácia 15.000 účastníkov podujatia je pre organizátorov veľká výzva. "Vytvoriť bublinu pre 200 športovcov v jednom športovom odvetví je úplne iná vec, ako vytvoriť bublinu pre tisícky športovcov z rôznych športov," uviedla Lucia Montanarellová, šéfka mediálnych záležitostí MOV. Šéf MOV Thomas Bach zopakoval, že by pomohlo očkovanie všetkých zúčastnených, hoci nebude povinné. Vyzval športovcov i ďalších účastníkov olympiády, aby sa nechali zaočkovať v prípade, že budú mať možnosť dostať sa k vakcíne. Informovala agentúra AP.