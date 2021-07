Americký plážový volejbalista Crabb mal pozitívny test na koronavírus

Tokio 21. júla (TASR) – Americký plážový volejbalista mal pozitívny test na koronavvírus. Infekciu odhalili po jeho prílete do Japonska, ihneď zamieril do karantény. Oficiálne jeho meno nezverejnili, podľa agentúry AP ide o Taylora Crabba.



Podľa pravidiel je možné hráča vymeniť do štvrtka rána, Crabb sa dostal na olympiádu spoločne s Jakeom Gibbom, prvý zápas mali odohrať v nedeľu.