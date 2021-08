Američania opäť zlyhali v štafete, legendárny Lewis: Totálne fiasko

Tokio 5. augusta (TASR) - Americkí atléti ani v Tokiu nezískajú medailu v štafete 4x100 metrov. Prvýkrát v olympijskej histórii sa im však stalo, že si nezabezpečili postup do finále, hoci nestratili kolík a ani ich nediskvalifikovali pre iné porušenie pravidiel.



Američania nastúpili s oboma finalistami stovky, teda aj so strieborným Fredom Kerleym a piatym Ronnie Bakerom. Finišoval prekvapujúco Cravon Gillespie, ktorý obsadil na domácom šampionáte šieste miesto a v Tokiu dovtedy nebežal. Ten priviedol Američanov do cieľa v prvom rozbehu až na šiestom mieste v čase 38,10. Od postupovej tretej priečky mali Američania odstup 15 stotín sekundy. "Tím USA urobil v štafete všetko zle. Odovzdávky boli zlé, zaradenie atlétov na jednotlivé úseky bolo zlé. Evidentne tam chýbalo akékoľvek vodcovstvo. Bolo to totálne fiasko. Je neakceptovateľné, aby reprezentácia USA vyzerala horšie, ako štafeta detí," nešetril kritikou podľa AFP deväťnásobný olympijský šampión a v súčasnosti americký tréner Carl Lewis.



Rozhorčenie deklarovala aj ďalšia ikona americkej atletiky Michael Johnson, majiteľ štyroch zlatých medailí z OH. "Naučiť dvoch ľudí bežať naplno v 20-metrovej zóne chce tréning. Obzvlášť, ak ste túto disciplínu pre chyby na odovzdávkach nevyhrali od roku 2000. Absurdné a trápne," vyhlásil.