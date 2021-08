CAS zamietol odvolanie Cimanovskej

Tokio 3. augusta (TASR) - Športový arbitrážny súd (CAS) zamietol neodkladné odvolanie bieloruskej atlétky Krysciny Cimanovskej. Nepovolil jej účasť v pondelňajších rozbehoch na 200 metrov na OH v Tokiu po tom, ako ju zo štartovej listiny stiahol Bieloruský olympijský výbor.



Dvadsaťštyriročná šprintérka podľa rozhodnutia CAS nepredložila dostatok dôkazov vo svoj prospech. V pondelok jej Poľsko udelilo humanitárne vízum. "Už je v priamom kontakte s poľskými diplomatmi v Tokiu. Poľsko spraví všetko, čo bude možné, aby jej pomohlo pokračovať v športovej kariére," napísal námestník poľského ministra zahraničia Marcin Przydacz na Twitteri. Dodal, že na Poľsko sa obrátila so žiadosťou o pomoc a východisko z "veľmi ťažkej" situácie. Stanica TVN24 predtým informovala, že je "v bezpečí" na pôde poľského veľvyslanectva v Tokiu.



"Poľsko ponúka podporu bieloruským občanom, ktorí z politických dôvodov chcú územie Bieloruska opustiť alebo sa do Bieloruska nechcú vrátiť," uviedol Przydacz. Atlétka podľa predstaviteľov rezortu diplomacie odcestuje do Poľska ešte tento týždeň.



Športovkyňu chcelo v nedeľu vedenie bieloruskej výpravy bez jej súhlasu poslať domov, pretože verejne kritizovala svoj tím. Národný olympijský výbor to zdôvodnil tým, že nebola "v emociálnom a psychickom rozpoložení" súťažiť. Cimanovská to na Instagrame označila za lož a rozhlasovej stanici Euroradio povedala: "Len mi oznámili, aby som sa zbalila, pretože letím späť domov." Na letisku sa obrátila na japonskú políciu a odmietla sa vrátiť do Bieloruska. "Bol to kriminálny čin pokusu o únos športovkyne, ktorá kritizovala bieloruský režim. Akt agresie bieloruských bezpečnostných zložiek na území Japonska musí medzinárodné spoločenstvo rezolútne odsúdiť," vyhlásil predseda poľskej vlády Mateusz Morawiecki na Facebooku. Cimanovskej ponúkli pomoc aj Česko a Slovinsko.



Cimanovská pred niekoľkými dňami uverejnila na Instagrame video, v ktorom kritizovala vedenie bieloruského olympijského tímu za to, že bez jej vedomia rozhodlo o tom, že bude štartovať aj v štafete 4x400 metrov.