Češka Drahotová neodletí do Tokia

Praha 20. júla (TASR) – Česká atlétka Anežka Drahotová napriek očisteniu od dopingových podozrení nebude štartovať na olympijských hrách v Tokiu. Po kauze s nezrovnalosťami v biologickom pase sa necíti v optimálnej pohode a nebude obhajovať desiate miesto v chôdzi na 20 kilometrov z Ria de Janeiro 2016.



„Som presvedčená, že aby štart na olympiáde dával zmysel pre Česko i športovca, musí byť v skvelej životnej forme. Uplynulé tri mesiace boli náročné. Trénovala som, snažila som sa urobiť maximum, ale súťažný rytmus nenahradíte. Bolí to, ale rozhodla som sa, že do Tokia neodletím. Konzultovala som to s trénermi a lekármi a proste by to nedávalo zmysel," povedala 25-ročná Drahotová pre portál idnes.cz.



Dvojnásobnú medailistku z majstrovstiev Európy v pondelok očistila Disciplinárna komisia Českého atletického zväzu, ktorá uviedla, že tri roky starý dopingový nález nespôsobilo užitie zakázanej látky. Pozitívny test pochádzal z 31. júla 2018. Podľa záverov disciplinárky Drahotová preukázala, že zvýšenú hladinu testosterónu nespôsobil doping, ale nezrovnalosti vznikli prirodzenou cestou na základe zmeny stravovacích návykov a zdravotného stavu.