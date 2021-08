Jacobsa vítali v Ríme davy fanúšikov

Rím 9. augusta (TASR) – Olympijského šampióna v behu na 100 metrov Lamonta Marcella Jacobsa vítali po prílete z Tokia na rímskom letisku Fiumicino davy fanúšikov. Na OH 2020 zažiarila výprava Talianska ako nikdy predtým, keď vybojovala rekordných 40 medailí.



„Nikdy by som si ani vo sne nedokázal predstaviť takú úžasnú olympiádu. Získal som dve zlatá a bol vlajkonosičom na záverečnom ceremoniáli. Prežívam úžasné chvíle," povedal po prílete do rodnej vlasti Jacobs, ktorý prispel k zisku najcennejšieho kovu aj ako člen talianskej štafety na 4x100 m.