Morvaya chytali kŕče, no cieľ preťal: Olympiáda sa nebalí

Tokio 6. augusta (TASR) - Poľský reprezentant Dawid Tomala získal olympijské zlato v chôdzi na 50 kilometrov. Trať v Sappore zvládol za 3:50:08 hodiny, druhého Jonathana Hilberta z Nemecka zdolal o 36 sekundy, bronz vybojoval Kanaďan Evan Dunfee (+51 s). Slovenský obhajca zlata z Ria 2016 Matej Tóth obsadil 14. miesto s mankom 6:15 minúty. Jeho krajan Michal Morvay prišiel do cieľa na 41. priečke (+25:14).



Pre Morvaya to bola prvá päťdesiatka na vrcholnom podujatí a prvé preteky v takýchto úmorných podmienkach. Aj keď na trati veľmi bojoval, nakoniec prišiel do cieľa. "Začal som podľa plánu, taktika bola dobrá. Ráno aj v polovici pretekov som sa cítil dobre, no v živote som nezažil takéto počasie a ukázalo sa to, keď som začal chytať kŕče do nôh. Nevedel som si s tým dať rady, bojoval som v hlave, či pokračovať, ale olympiáda sa nebalí. Dobojoval som to až do cieľa a za to si dávam veľké plus," povedal.