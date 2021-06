Nemec Holzdeppe nepocestuje do Tokia, musí pod skalpel

Berlín 16. júna (TASR) - Bývalý majster sveta v skoku o žrdi Raphael Holzdeppe nepocestuje na OH 2020 a vynechá tiež zvyšok sezóny. Tridsaťjedenročný nemecký atlét sa musí podrobiť operácii pravého kolena.



"Cítil som bolesť a vyšetrenia potvrdili poškodenie chrupavky. Budem chýbať niekoľko týždňov, no nevzdávam to. Mám ešte stále plány a investujem do nich všetku energiu. Musím počkať na výsledok operácie, ale som optimista," citovala agentúra dpa slová bronzového medailistu z OH 2012 v Londýne.