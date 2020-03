OH2020-Atletika: Šéf nemeckého zväzu Kessing verí v odklad podujatia

Berlín 21. marca (TASR) - Prezident Nemeckého atletického zväzu (DLV) Jürgen Kessing verí, že Medzinárodný olympijský výbor (MOV) dospeje pri OH v Tokiu k rovnakému záveru ako Európska futbalová únia (UEFA) v prípade ME. Tie pre pandémiu nového koronavírusu odložila o rok na leto 2021.



"Dúfam, že budú nasledovať príklad futbalu a rovnako ako ME aj OH sa posunú o rok. MOV by mal napriek ekonomickým stratám vydať jednoznačné stanovisko. Športové hnutie ho potrebuje čo najrýchlejšie. Nemôžeme si dovoliť predpokladať, že pandémia pominie do štyroch mesiacov. V atletike bude čoraz náročnejšie nastaviť tréningový proces," povedal Kessing pre agentúru DPA.