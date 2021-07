Slovákov v Urajasu chodia povzbudzovať miestni fanúšikovia

Tokio 21. júla (TASR) – Prvá časť slovenskej atletickej výpravy sa na OH pripravuje v predolympijskom tréningovom kempe v Urajasu, približne 30 km od Tokia. Osemstovkárka Gabriela Gajanová, prekážkarka na 400 m. Emma Zapletalová a kladivári Martina Hrašnová a Marcel Lomnický sa postupne aklimatizujú a vyrovnávajú sa so sedemhodinovým časovým posunom od nedele. Pomáhajú im v tom aj miestni fanúšikovia.



Hrašnová pre web atletika.sk priznala, že sa ešte stále spamätáva z dlhej cesty: „Môj organizmus si pomaličky zvyká, kedy je vlastne deň a kedy noc. Aklimatizácia je náročnejšia, ako som čakala, preto som rada, že sme si zvolili skorší prílet do Japonska."



Slovenská atlétka tiež uviedla, že ešte necíti olympijskú atmosféru: „Vôbec si nepripadám ako na olympiáde. Sme úplne izolovaní od sveta. Nedostaneme sa nikam – ani len na ulicu mimo nášho tréningového kempu. Verím, že po presune do olympijskej dediny dva dni pred súťažou tieto moje nezvyčajné pocity pominú. Na druhej strane, naši japonskí hostitelia sa o nás starajú skvele. Splnia nám okamžite každé želanie, sú ústretoví a milí."



Zapletalová a Gajanová si po prvom aklimatizačnom klusaní na tráve zatrénovali aj na ovále. Lomnický a Hrašnová zasa majú za sebou prvé tréningy nielen v posilňovni, ale aj v kladivárskom kruhu.



„V ich prípade však, žiaľ, riešime neočakávaný problém. Po zemetrasení, ktoré sa v tejto oblasti Japonska pred časom vyskytlo, ostal kladivársky kruh mierne naklonený, čo, samozrejme, spôsobuje Martine i Marcelovi pri hádzaní výrazné problémy. Preto intenzívne hľadáme alternatívne riešenie. Zatiaľ obaja trénujú v podmienkach, aké sú k dispozícii, no zrejme už čoskoro začnú využívať športovisko v olympijskom parku, kam budú zrejme dochádzať len na tréningy. Obaja chcú v našom kempe zostať do poslednej možnej chvíle pred pretekmi," uviedol šéftréner Slovenského altetického zväzu (SAZ) a vedúci atletickej časti výpravy na OH v Tokiu Martin Pupiš.



Slovenskí atléti sú v Urajasu stredobodom pozornosti. Na ich tréningy chodia povzbudzovať z dostatočne bezpečnej vzdialenosti miestni atletickí fanúšikovia, dokonca so slovenskými vlajkami.



„V utorok nás čakal v areáli univerzity Meikai popri slovenskej zástave aj veľký transparent so znakom SOŠV a nápisom: Vitajte v Urajasu, slovenský atletický tím. Japonci si olympionikov veľmi vážia, pre nich je každý olympionik hrdina," prezradil pre atletika.sk Pupiš.



Do kempu odletel v stredu jeho šéf Vladimír Gubrický spolu s silovým trénerom Róbertom Kresťankom. V piatok sa do Japonska vyberie šprintérsky šampión Ján Volko s trénerkou Naďou Bendovou a ako poslední 26. júla odletia chodci Mária Katerinka Czaková, Miroslav Úradník, Matej Tóth, Michal Morvay, ich tréner Matej Spišiak, lekár Pavol Hajmássy a fyzioterapeut Denis Freudenfeld.