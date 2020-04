Svetová atletika zastavila plnenie limitov do 30. novembra

Monaco 7. apríla (TASR) – Vedenie Svetovej atletiky pre šírenie nového koronavírusu zastavilo možnosť plnenia olympijských limitov na budúcoročné hry v Tokiu. Výkony športovcov dosiahnuté v období od 5. apríla do 30. novembra tohto roka sa tak už na základe rozhodnutia strešnej atletickej organizácie nebudú započítavať do hodnotenia olympijskej kvalifikácie, informovala agentúra AP.Svetová atletika chce týmto krokom zrovnoprávniť športovcov pri plnení limitov. V niektorých krajinách môžu trvať opatrenia v boji proti ochoreniu COVID-19 dlhšie a tým pádom by sa atlétom znižovali šance prebojovať sa na OH. Tohtoročné hry v Tokiu pre šírenie nového koronavírusu preložili na 23. júla - 8. augusta 2021.