Tóth by mal mať ľahšiu cestu do Tokia

Bratislava 17. apríla (TASR) – Obhajca olympijského zlata v chôdzi na 50 km Matej Tóth by mal mať jednoduchšiu pozíciu pri snahe kvalifikovať sa na OH v Tokiu. Do osobného renkingu by sa mu totiž mala zarátať aj strieborná pozícia z ME 2018 v Berlíne.



Svetová atletika sa rozhodla pre pandémiu koronavírusu zmraziť rebríčky, ktoré slúžia ako jedno z kvalifikačných kritérií na olympiádu. Športovcom sa nebudú počítať žiadne výkony až do 30. novembra, vrátane výsledkov z augustových ME v Paríži, ktorých konanie nie je isté. Naopak, výkony z kontinentálneho šampionátu spred dvoch rokov by sa mali brať do úvahy.



"Táto novinka pomôže v kvalifikačnom procese na OH v Tokiu najmä Matejovi Tóthovi. Teoreticky už nepotrebuje splniť limit 3:50:00 h. na 50 km, ale stačí mu zájsť kvalitnú dvadsiatku, ktorá sa mu bude do renkingu počítať súčasne s 2. miestom a časom 3:47:27 h. na 50 km na ME v 2018 v Berlíne," povedal pre oficiálnu webstránku Slovenského atletického zväzu (SAZ) šéftréner Martin Pupiš.



Ďalším slovenským atlétom, ktorému by malo pomôcť započítanie zatiaľ posledných ME, je trojskokan Tomáš Veszelka. Ten skončil v Berlíne 2018 na ôsmej priečke výkonom 16,48 m..