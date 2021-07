V slovenskej výprave na OH v Tokiu bude deväť atlétov

Na archívnej snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová v Šamoríne 2. júna 2021. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 5. júla (TASR) - Najpočetnejšiu časť slovenskej výpravy na olympijských hrách v Tokiu budú rovnako ako v Riu de Janeiru tvoriť atléti. Z 41-členného tímu športovcov ich bude deväť.V Brazílii reprezentovalo Slovensko až 16 atlétov. Zúženie výpravy berie atletický šéftréner Martin Pupiš ako realitu. "" povedal v pondelok na tlačovej konferencii.Debutu po piatimi kruhmi sa dočká aj najrýchlejší slovenský šprintér Ján Volko. Prísny limit nezabehol, no postavenie v rebríčku mu napokon zaručilo štart na stometrovej i dvestometrovej trati. O istote štartu na dvojstovke sa pritom dozvedel až v jeden z posledných možných dní. "" prízvukoval bronzový z tohtoročných halových ME.Osemstovkárka Gabriela Gajanová sa na rozdiel od Volka plne nesústredila na kvalifikáciu do Tokia. "" vyhlásila Gajanová, ktorú však ešte pred olympiádou čaká účasť na majstrovstvách Európy do 23 rokov v Tallinne, ktoré sú na programe od 8.-11. júla.V estónskej metropole bude štartovať aj bežkyňa na 400 m prek. Emma Zapletalová, ktorá tam navyše pôjde s najlepším časom zo všetkých účastníčok. "" pripomenula.Zapletalová ako jedna z troch slovenských atlétov zvládla prekonať prísny olympijský limit. Okrej nej sa to podarilo ešte chodcovi Matejovi Tóthovi, ktorý bude obhajovať zlato na 50 km, a kladivárovi Marcelovi Lomnickému. "