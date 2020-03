OH2020: Austrália sa začala pripravovať na OH v roku 2021

Canberra 23. marca (TASR) - Austrálsky olympijský výbor (AOC) odkázal svojim športovcom, aby sa začali pripravovať na olympijské hry v termíne leto 2021. Podľa AOC je nemožné, aby sa vzhľadom na pandémiu koronavírusu stihli austrálski športovci načas pripraviť a zhromaždiť pred OH v Tokiu, ak by odštartovali v riadnom termíne 24. júla 2020.



"Máme športovcov rozstrúsených po celom svete. Viacerí trénujú v športových centrách po celej Austrálii, kde sa pripravujú podľa vlastných programov. S cestovnými a inými obmedzeniami začína byť situácia neudržateľná," uviedol podľa DPA šéf exekutívy AOC Matt Carroll.



Vo svete silnejú hlasy na odloženie OH 2020. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) ako i japonský predseda vlády Šinzó Abe v nedeľu prvýkrát oficiálne pripustili, že vzhľadom na celosvetovú pandémiu nevylučujú odklad hier. "Je jasné, že OH sa nemôžu konať tento rok v júli. Naši športovci sú úžasní v tom, že si napriek súčasnej situácii dokázali udržať pozitívnu náladu a ďalej poctivo trénujú, ale stres a neistota je pre nich extrémnou výzvou. Uvedomujeme si, že odloženie hier prinesie nové otázky. No ak celý svet príde na OH v Tokiu, môžu sa stať hry skutočnou oslavou športu a ľudskosti," vyhlásil Ian Chesterman, viceprezident AOC a šéf austrálskej misie OH 2020.



Nedeľňajšie stanovisko MOV o možnom odložení OH 2020 ocenil Olympijský a paralympijský výbor USA (USOPC). "Je to zo strany MOV progres. Považujeme to za dôležitý krok, ktorý umožní prehľadnosť," uviedol USOPC vo svojom stanovisku. MOV informoval, že do štyroch týždňov rozhodne, či olympiádu v Japonsku odloží.