Bach odmieta špekulácie o zrušneí olympiády

Zürich 27. januára (TASR) – Prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach opäť odmietol špekulácie o možnom zrušení hier v Tokiu. Na tlačovej konferencii po online zasadaní výkonného výboru zdôraznil, že ich konanie počas pandémie koronavírusu nepovažuje za nezodpovedné.



„Je to tuhý boj, ale robíme to pre športovcov. Nemrháme časom a energiou na špekulácie, ale sústredíme sa na to, aby sme 23. júla otvorili hry. Nechceme hľadať dôvody, prečo by sa nemohli uskutočniť, ale pracujeme na tom, aby sa začali," povedal Bach podľa agentúry DPA.



Olympiáda sa mala uskutočniť vlani, ale pre pandémiu ju presunuli na tento rok. Situácia vo svete sa však nezlepšila a ani japonská verejnosť nie je príliš naklonená podujatiu pod piatimi kruhmi. Posledný prieskum dokonca odhalil, že až 80-percent Japoncov je za zrušenie hier. Podľa Bacha sú však tamojšia vláda, olympijský výbor a organizátori jednotní a stoja za hrami.



Bach na tlačovej konferencii avizoval, že na budúci týždeň zverejnia zoznam bezpečnostných opatrení aj rôzne scenáre, podľa ktorých sa hry uskutočnia v závislosti od vývoja situácie. Tiež ubezpečil, že očkovanie športovcov nebude povinné, ale všetkých povzbudil k vakcinácii. „Nielen kvôli sebe, ale zo solidárnosti k obyvateľom Japonska a ďalším účastníkom OH."