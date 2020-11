OH2020: Bach uistil, že MOV neuvažuje o zrušení hier

Lausanne 11. novembra (TASR) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach ubezpečil japonských organizátorov i všetkých športovcov, že budúcoročné olympijské hry v Tokiu sa uskutočnia v plánovanom termíne. Napriek silnej druhej vlne pandémie koronavírusu sa neuvažuje o ich zrušení. Povedal to po stredajšom online zasadnutí exekutívy s tým, že v nedeľu osobne navštívi dejisko preložených hier.



Do Tokia zamieri s malou delegáciou na štvordňovú návštevu charterovým letom a po tom, čo všetci jej členovia podstúpia karanténu a časté testovanie. Bach uviedol, že navštívia dedinu športovcov, Olympijský štadión a stretnú sa s organizátormi i športovcami. Zatiaľ nepotvrdil, či absolvuje aj rokovanie s premiérom Jošihidem Sugom, keďže oficiálny program má oznámiť japonská strana.



Olympijské hry v Tokiu sa mali konať tento rok od 24. júla do 9. augusta, no všetko prekazila pandémia koronavírusu. Organizátori tak v marci rozhodli o ich preložení na rok 2021 (23. júla - 8. augusta), no na jeseň sa po celom svete rozbehla druhá, ešte agresívnejšia vlna pandémie. Japonským organizátorom okrem toho s preložením najväčšieho športového sviatku výrazne narástli už aj tak vysoké náklady a tak je miestna verejnosť skeptická ohľadom organizácie hier. Aj preto padla na stredajšom rokovaní otázka, či sa počas návštevy v Tokiu bude rokovať o možnom zrušení hier. "Odpoveď je nie," odpovedal rázne Bach.



Medzinárodný olympijský výbor i miestni organizátori sú presvedčení, že sa im podarí zorganizovať bezpečné hry v čase koronakrízy, na ktorých sa budú môcť zúčastniť športovci zo všetkých 206 krajín a teritórií ako aj tím utečencov pod hlavičkou MOV a "rozumné" množstvo divákov. "Táto návšteva prichádza v dôležitom čase. Sme plne zaviazaní k organizácii bezpečných hier. Toto je zásada, ktorú sme si dali a chceme ju dodržať. Vynakladáme všetko úsilie a veríme, že zmeníme názor niektorých ľudí," uviedol Bach.



Organizátori momentálne pracujú so všetkými zainteresovanými, aby vytvorili systém, ktorý zabezpečí plynulý priebeh najväčšieho športového podujatia. Musia vyriešiť spôsob masového testovania nie len športovcov, ale všetkých účastníkov, ako nastaviť "bubliny", infraštruktúru, ubytovanie, stravovanie i cestovanie v rámci najľudnatejšej metropolitnej oblasti sveta. Pre každú skupinu účastníkov (športovci, realizačné tímy, organizátori, médiá, dobrovoľníci, fanúšikovia, atď) chcú vytvoriť akýsi "plán hry", ktorý budú musieť dodržiavať. Bach uviedol, že pracujú s "obrovským balíkom nástrojov vo všetkých aspektoch, ktorý dodá účastníkom a japonským hostiteľom dôveru v to, že hry ponúknu bezpečné prostredie".



MOV a organizátori sa zároveň vo veľkej miere snažia zjednodušiť hry, aby znížili náklady, keďže podľa profesora Univerzity v Kansai Kacuhira Mijamota budú stáť Japonsko okolo 13,2 miliárd amerických dolárov. Mijamoto však uviedol, že ich zrušenie by spôsobilo hospodársku stratu vo výške až 40 miliárd dolárov, uvádza agentúra dpa.



Organizátori zatiaľ pokračujú v prípravách a už dávnejšie oznámili, že zabezpečili všetky športoviská i olympijskú dedinu aj na nový termín, ako aj program hier, ktorý by mal zostať takmer rovnaký ako ten plánovaný na leto 2020. Uplynulý víkend prebehlo v dejisku už prvé testovacie podujatie, na ktorom sa predstavilo 22 domácich, ruských, čínskych a amerických športovcov, ktorí súťažili pred niekoľkými tisíckami fanúšikov. Japonskí organizátori chcú od marca usporiadať ďalšie testovacie preteky. "Spolu s japonskou vládou a predstaviteľmi Tokia diskutujeme o tom, ako naložiť s Covid-19. Od začiatku budúceho roka začneme s prípravou testovacích podujatí," uviedol jeden z organizátorov Hidemasa Nakamura. Bach dal prvému testovaciemu podujatiu známku desať a uviedol, že Japonsko a Tokio dokázali, že sa dá zorganizovať medzinárodné podujatie i pri obmedzeniach, pričom na budúci rok očakáva "ešte lepšie nástroje".



Gymnasti, ktorí prišli do Japonska, najskôr absolvovali domácu karanténu, priamo v Tokiu boli izolovaní na hotelových izbách a denne sa podrobili testom na koronavírus. Podľa miestnych správ nemal nikto zo športovcov či organizátorov a účastníkov podujatia pozitívny výsledok.



V neistom období pandémie potešila organizátorov pondelňajšia správa o potenciálnej vakcíne, ktorú vyvíja americký koncern Pfizer v spolupráci s nemeckou biotechnologickou spoločnosťou BioNTech. Tá má mať podľa firiem účinnosť až 90%. Dobré výsledky oznámili aj ďalšie zdravotnícke spoločnosti. Bach uviedol, že MOV je neustále v kontakte so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a výrobcami vakcín, no zatiaľ neuviedol, že MOV sa pokúsi o jej získanie pre všetkých účastníkov hier. Organizátori totiž stále počítajú s tým, že hry sa budú konať, aj v prípade, že na svete ešte nebude účinná vakcína.



Okrem samotných hier je stále otázny aj proces kvalifikácie na ne, keďže voľných je ešte vyše 40 percent miesteniek a viaceré kvalifikačné podujatia sa pre koronakrízu neuskutočnili a momentálne nie sú ani naplánované. "Musíme zabezpečiť spravodlivý kvalifikačný systém. Problém, ktorému čelíme, je, že len ťažko nájdeme miesto, kde by sa mohli zúčastniť všetci športovci. Medzinárodné športové federácie sa zameriavajú na jar 2021 a zvažujú sa rôzne scenáre, ako napríklad regionálne kvalifikácie, alebo využitie svetových rebríčkov," uviedol Bach.