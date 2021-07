Bartekovú čaká v Tokiu okrem bojov o cenný kov aj ďalšia kampaň

Tokio 22. júla (TASR) – Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Danka Barteková bude mať na OH v Tokiu opäť viac povinností. V krajine vychádzajúceho slnka ju po bojoch o dobré umiestnenie v skeete čaká kampaň, po ktorej by chcela opäť získať členstvo v komisii športovcov Medzinárodného olympijského výboru (MOV.



Bartekovú čaká už túto nedeľu kvalifikácia, o deň neskôr v prípade postupu finále. „Hneď po otváracom ceremoniáli sa predstavím na tréningu a po dvoch dňoch máme preteky. Som rada, že si to odstrieľam hneď na začiatku a budem sa môcť venovať kampani a riešiť diplomatické záležitosti. Pre mňa ako športovkyňu je odsúťažiť hneď na začiatku na nezaplatenie," uviedla 36-ročná strelkyňa.



Barteková bude opäť kandidovať do komisie športovcov MOV. Keď sa skončia voľby, zmení svoju akreditáciu zo športovej na členku MOV a presunie sa do oficiálneho hotela. „V ňom ma čaká posledné zasadnutie v tomto volebnom období. Budem sa stretávať s členmi MOV, máme tam aj stretnutie s členmi komisie športovcov."



Slovenská strelkyňa si v Japonsku pripíše už štvrtú účasť na OH, no športový sviatok bude tentokrát prebiehať úplne inak.



„Bude to veľmi sterilná olympiáda. Budeme mať všetci nejaké pravidlá navyše, ale aj zodpovednosť, ktorú sme predtým nemali. Bude nám chýbať ľudský kontakt, ktorý máme bežne s fanúšikmi a domácimi obyvateľmi, ktorí majú vždy obrovskú radosť, keď vidia športovca v národnom oblečení na ulici. O toto prídeme. Na druhej strane si myslím, že hry budú veľmi emotívne. Treba si totiž uvedomiť, že nemuseli byť a to že sú, je len na dobrej vôli Japonska a MOV. A ja pevne verím, že si to všetci uvedomujeme."



O ambíciách nechcela dopredu hovoriť, ale prípravu si pochvaľovala. „Moja príprava na Tokio sa začala prakticky ihneď po skončení OH v Riu. Rozhodla som sa zmeniť kompletne celý tréningový plán, tréningovú skupinu, začala som sa pripravovať v Taliansku. Takže sa dá povedať, že to trvá už päť rokov."



Na záverečnú prípravu sa presunula do Talianska. „Prenajala som si tam dom, strávila som najviac času na strelnici v Montecatini pod vedením trénera Sandra Belliniho a Marca Innocentiho. Samozrejme, absolvovala som Svetové poháre a preteky, teraz už pôjdeme na ostro."



Na OH v Pekingu 2008 obsadila Barteková 8. miesto, v Londýne 2012 vybojovala bronzovú medailu, no v Riu 2016 sa jej nedarilo, obsadila 16. miesto.



„Poviem na rovinu, že som do Tokia išla lepšie naladená ako do Ria. Teraz viem, že mám za sebou dobrú prípravu aj výsledky. Viem ako strieľam, nebudem sa tváriť, že si to tam idem len užiť. Ale ambície si nekladiem, aby som nebola sklamaná a aby som na seba nevytvárala tlak. Budem spokojná vtedy, ak dokážem zo seba vydať to, čo na tréningu. Potom budeme spokojní všetci."