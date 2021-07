Basketbalisti Austrálie idú do Tokia so sedmičkou hráčov z NBA

Canberra 3. júla (TASR) - Basketbalisti Austrálie sa na olympijských hrách v Tokiu predstavia s celkovo siedmimi hráčmi zo zámorskej NBA. Lídrami mužstva budú veteráni Joe Ingles z Utahu Jazz a Patty Mills zo San Antonia Spurs.



Žlto-zelený dres si z hráčov najkvalitnejšej basketbalovej súťaže oblečú ešte Aron Baynes (Toronto Raptors), Matthew Dellavedova (Cleveland Cavaliers), Dante Exum (Houston Rockets), Josh Green (Dallas Mavericks) a Matisse Thybulle (Philadelphia 76ers). Chýbať bude hviezdny Ben Simmons, ktorý sa po neúspešnej play off v jeho podaní stal terčom kritiky a jeho budúcnosť v tíme Philadelphie 76ers je po dlhých rokoch otázna.



Austrália obsadila na OH 2016 v Riu de Janeiru štvrté miesto. "Máme pred sebou nedokončenú prácu. Do tímu prichádza viacero mladých talentovaných hráčov. Tešíme sa na to, ako sa zapracujú do nášho systému a veríme, že nás posunú dopredu," povedal podľa agentúry AFP pivot Baynes.